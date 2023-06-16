Десятки будинків: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду
Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!
Сьогодні, 16 червня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
вул. Менахем-Мендл Шнеєрсон, 3-11; вул. Херсонська, 46-50; вул. Вознесенська, 50; вул. Українська (селище Новоолександрівка); вул. Центральна (селище Новоолександрівка); пров. Тихий (селище Новоолександрівка); пров. Кооперативний (селище Новоолександрівка); вул. Національна Гвардії, 1-19; вул. Наримська, 80; вул. Гродненська, 22; вул. Робоча, 146,148; бульв. Слави, 43; вул. Космодромна; вул. Велика Діївська, 22 (5,6 під’їзд); смт Слобожанське.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, для для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:
вул. Святослава Хороброго, 4.
Водопостачання відновлять після завершення робіт.
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