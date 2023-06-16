Десятки будинків: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду

Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 16 червня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсон, 3-11;

вул. Херсонська, 46-50;

вул. Вознесенська, 50;

вул. Українська (селище Новоолександрівка);

вул. Центральна (селище Новоолександрівка);

пров. Тихий (селище Новоолександрівка);

пров. Кооперативний (селище Новоолександрівка);

вул. Національна Гвардії, 1-19;

вул. Наримська, 80;

вул. Гродненська, 22;

вул. Робоча, 146,148;

бульв. Слави, 43;

вул. Космодромна;

вул. Велика Діївська, 22 (5,6 під’їзд);

смт Слобожанське.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, для для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:

вул. Святослава Хороброго, 4.

Водопостачання відновлять після завершення робіт.

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