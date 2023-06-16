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8 июня ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине сын разыскивает маму

Сегодня 15:02
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В Никополе пропала без вести 74-летняя Лариса Красновская.

Новости Днепра про 8 июня ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине сын разыскивает маму

16 июня в Никопольскую полицию обратился сын женщины и сообщил, что 8 июня она вышла из дома в районе «Новопавловка» и пошла к дочери на ул. Шевченко. После этого связь с пенсионеркой оборвалась.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 170 см, глаза темно-зеленые, среднего телосложения, волосы короткие седые.

Была одета в розовую блузку с коротким рукавом, лосины темно-синие, розовую кофту и косынку коричневого цвета с разноцветными вставками, белые сандали, очки в черной оправе. С собой имела сумку женскую темно-синюю.

Важно: у женщины есть проблемы с памятью.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (099) 490 26 29, 0950750790 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области пропала 41-летняя женщина.

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Новости Днепра про 8 июня ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине сын разыскивает мамуУкраїнська Новости Днепра про 8 июня ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине сын разыскивает мамуРусский

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