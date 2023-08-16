+23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у Дніпрі

Хоча на вулиці знову спекотно, проте це не кінець.

До Дніпра знову увірвався антициклон, який приніс літню пекельну спеку.

Уже завтра, 17 серпня, на значній території України, зокрема на Дніпропетровщині, максимальна температура повітря становитиме +27 +33 градуси.

Під кінець літа нас ще раз випробує на міцність пекельна африканська спека. До +37 вдарить уже цієї неділі, 20 серпня. Найспекотніше буде на півдні України, але задіне і Дніпро.

Уже в суботу температура повітря прогріється до +32, а пік спеки, коли вдарить +35 припаде саме на вихідні.

Тож готуйтеся. Не зловживайте кондиціонерами, щоб не застудитися. Шукайте акційне морозиво у супермаркетах, беріть з собою холодну воду та накривайте голову капелюшками чи хотіть в затінку.

Найімовірніше літня спека протримається до кінця серпня, а ось у вересні може різко похолодати, тому насолоджуйтеся теплом поки можете.

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