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  • +23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у Дніпрі

+23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у Дніпрі

Сьогодні 21:59
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Хоча на вулиці знову спекотно, проте це не кінець.

Новости Днепра про +23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у Дніпрі

До Дніпра знову увірвався антициклон, який приніс літню пекельну спеку. 

Уже завтра, 17 серпня, на значній території України, зокрема на Дніпропетровщині, максимальна температура повітря становитиме +27 +33 градуси.

Під кінець літа нас ще раз випробує на міцність пекельна африканська спека. До +37 вдарить уже цієї неділі, 20 серпня. Найспекотніше буде на півдні України, але задіне і Дніпро. 

Уже в суботу температура повітря прогріється до +32, а пік спеки, коли вдарить +35 припаде саме на вихідні. 

Тож готуйтеся. Не зловживайте кондиціонерами, щоб не застудитися. Шукайте акційне морозиво у супермаркетах, беріть з собою холодну воду та накривайте голову капелюшками чи хотіть в затінку. 

Найімовірніше літня спека протримається до кінця серпня, а ось у вересні може різко похолодати, тому насолоджуйтеся теплом поки можете. 

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Новости Днепра про +23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про +23 вночі та +37 вдень: коли настане пік другої хвилі пекельної спеки у ДніпріРусский

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