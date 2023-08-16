На спортмайданчику однієї зі шкіл у Дніпрі травмувався підліток

Бережіть себе!

Днями у Дніпрі на спортивному майданчику однієї зі шкіл на лівому березі стався прикрий інцидент – підліток травмувався через ненадійну конструкцію.

Про це розповів дніпрянин Вадим Мендаков.

Ймовірно, дитина грала у баскетбол і в якийсь момент конструкція із кошиком впала.

У підлітка сильно постраждали нога та рука.

У коментарях місцеві припускають, що юнак повис на кошику, а через те, що конструкція вже стара і її давно не оновлювали, вона впала.

Крім того, дніпряни пишуть, що на цьому майданчику і далі гуляють діти – наражаючи своє життя на небезпеку.

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