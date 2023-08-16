Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поїхав на навчання у Харків та зник безвісти: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 23-річного сина

Поїхав на навчання у Харків та зник безвісти: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 23-річного сина

Сьогодні 12:25
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Поїхав на навчання у Харків та зник безвісти: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 23-річного сина

Поліція Новомосковська розшукує безвісти зниклого 23-річного Даниїла Строїло.

14 серпня до поліції звернулася мати зниклого та повідомила, що 5 серпня її син поїхав до міста Харків на навчання. З 11 серпня він перестав виходити на зв’язок та його місце перебування невідоме.

Встановлено, що на час навчання хлопець винаймав квартиру у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронцям потрібна допомога у пошуках хлопця.

Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 174 см, спортивної статури, волосся світле коротке.

При собі мав невелику сіру сумку через плече.

Особливі прикмети: шрами від операцій на лівій руці (на пальцях) та спині.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Новости Днепра про Поїхав на навчання у Харків та зник безвісти: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 23-річного синаУкраїнська Новости Днепра про Поїхав на навчання у Харків та зник безвісти: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 23-річного синаРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі затримали рабовласників, які тримали людей у неволі
Новини Дніпра
Сьогодні 12:02
У Дніпрі затримали рабовласників, які тримали людей у неволі

У Дніпрі викрили псевдореабілітаційні центри, які перетворювали людей на рабів. 

У мешканців Кривого Рогу виманювали гроші, обіцяючи роботу за кордоном
Новини Дніпра
Сьогодні 11:26
У мешканців Кривого Рогу виманювали гроші, обіцяючи роботу за кордоном

У Кривому Розі шахраї наживалися на людях, які шукали роботу…

У Кривому Розі місцеві мешканці вимагають знизити вартість води через її якість: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 10:39
У Кривому Розі місцеві мешканці вимагають знизити вартість води через її якість: подробиці

Мешканці Кривого Рогу хочуть платити за воду з-під крана як…

У Дніпрі сьогодні популярні трамваї змінять маршрут: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі сьогодні популярні трамваї змінять маршрут: подробиці

Важлива інформація!

Наверх