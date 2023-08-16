Поїхав на навчання у Харків та зник безвісти: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 23-річного сина

Поліція Новомосковська розшукує безвісти зниклого 23-річного Даниїла Строїло.
14 серпня до поліції звернулася мати зниклого та повідомила, що 5 серпня її син поїхав до міста Харків на навчання. З 11 серпня він перестав виходити на зв’язок та його місце перебування невідоме.
Встановлено, що на час навчання хлопець винаймав квартиру у Слобідському районі Харкова.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронцям потрібна допомога у пошуках хлопця.
Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 174 см, спортивної статури, волосся світле коротке.
При собі мав невелику сіру сумку через плече.
Особливі прикмети: шрами від операцій на лівій руці (на пальцях) та спині.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.
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