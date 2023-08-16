“Нафтогаз” нібито пропонує знижку на оплату своїх послуг за “донос” на колаборанта чи ухилянта: чи правда це

Деякі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що «Нафтогаз» робить українцям знижки за доноси.

Так, у мережі публікують фото платіжки, на якій написано, що «Нафтогаз» нібито пропонує своїм клієнтам 15% знижки на оплату послуг за “донос” на колаборанта чи ухилянта.

Насправді ця платіжка – черговий фейк російських пропагандистів.

Про це повідомили представники компанії.

Увага, фейк! Російські Telegram-канали поширюють фальшиву платіжку від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Радимо не довіряти сумнівним джерелам інформації, а особливо тим, що пов’язані з країною-агресором, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібними фейками росіяни намагаються створити враження, ніби серед українців немає єдності та взаємопорозуміння.

Порівняння оригіналу та російського фейку:

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