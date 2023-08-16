“Нафтогаз” нібито пропонує знижку на оплату своїх послуг за “донос” на колаборанта чи ухилянта: чи правда це

Так, у мережі публікують фото платіжки, на якій написано, що «Нафтогаз» нібито пропонує своїм клієнтам 15% знижки на оплату послуг за “донос” на колаборанта чи ухилянта.
Насправді ця платіжка – черговий фейк російських пропагандистів.
Про це повідомили представники компанії.
Увага, фейк! Російські Telegram-канали поширюють фальшиву платіжку від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Радимо не довіряти сумнівним джерелам інформації, а особливо тим, що пов’язані з країною-агресором, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подібними фейками росіяни намагаються створити враження, ніби серед українців немає єдності та взаємопорозуміння.
Порівняння оригіналу та російського фейку:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це.
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