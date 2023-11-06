120 млн обороту: у Дніпрі підпільно виготовляли кальянний тютюн та рідину для електронних сигарет

У Дніпрі викрили підпільне виробництво тютюну для кальянів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ та Держприкордонної служби.

На території Дніпра та області продавати незаконний тютюн для кальяну, який видавали за товар відомих марок. Виробництво організували на території Дніпропетровщини, а товар збували через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи інтернет-сайти й МАФи.

Детективи Бюро економічної безпеки провели 13 обшуків на території Дніпропетровщині та вилучили понад 200 000 пачок тютюну для кальяну, одноразові електронні сигарети, рідини для кальяну загальною ємністю майже 8 тонн, рідини для електронних сигарет – понад 14 000 штук, понад 250 бочок суміші для кальяну, обладнання для виготовлення підакцизних товарів, сировину тощо.

Вартість вилученого майна оцінили більш ніж у 120 млн грн. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Дніпра викинули сотні баночок зі знеболювальними препаратами.

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