100 тисяч гривень з перевізників: у Дніпрі на хабарі піймали інспектора Укртрансбезпеки

У Дніпрі затримали посадовця, який брав хабарі з перевізників.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, старший державний інспектор Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області вимагав хабарі з перевізників. За грошову винагороду він обіцяв не створювати штучних перешкод для підприємців, які займаються транспортними перевезеннями.

“Данину” посадовець отримував систематично і за чотири місяці “заробив” майже 100 тисяч гривень. Його затримали в Дніпрі, коли перевізники передавали йому черговий транш.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого правооронці встановлять інших причетних до схеми. Посадовця Укртрансбезпеки заарештували та тримають під вартою. Якщо його вину доведуть, то чиновник може провести за ґратами до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Жовтих Водах розгорівся скандал з мером міста, який виписав собі величезну премію.

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