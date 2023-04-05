Не буде 9 годин: завтра у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світло

Заряджайте телефони та повербанки!

У четвер, 6 квітня, деяким мешканцям Дніпра вимкнуть світло. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у ТГ-каналі ЦЕКу.

Так, завтра з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 59, 66;

вул. Криворізька: 10;

вул. Макарова: 8;

пров. Верстатобудівельний: 3.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

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