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Не буде 9 годин: завтра у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світло

Сьогодні 15:54
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Новости Днепра про Не буде 9 годин: завтра у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світло

У четвер, 6 квітня, деяким мешканцям Дніпра вимкнуть світло. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у ТГ-каналі ЦЕКу.

Так, завтра з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 59, 66;
  • вул. Криворізька: 10;
  • вул. Макарова: 8;
  • пров. Верстатобудівельний: 3.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

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Новости Днепра про Не буде 9 годин: завтра у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світлоУкраїнська Новости Днепра про Не буде 9 годин: завтра у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світлоРусский

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