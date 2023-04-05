Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі на Донецькому шосе знайшли тіло жінки.
Про це повідомили місцеві ТГ-канали.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Там нам повідомили, що наразі на місці події працюють правоохоронці. Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції.
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