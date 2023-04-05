У Дніпрі на Донецькому шосе знайшли тіло жінки: що кажуть у поліції

Обставини встановлюють.

Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі на Донецькому шосе знайшли тіло жінки.

Про це повідомили місцеві ТГ-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам повідомили, що наразі на місці події працюють правоохоронці. Усі обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції.

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