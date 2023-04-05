100 тысяч гривен с перевозчиков: в Днепре на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности

В Днепре задержали чиновника, который брал взятки с перевозчиков.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, старший государственный инспектор Укртрансбезопасности в Днепропетровской области потребовал взятки с перевозчиков. За денежное вознаграждение он обещал не создавать искусственных препятствий для предпринимателей, занимающихся транспортными перевозками.

«Дань» чиновник получал систематически и за четыре месяца «заработал» почти 100 тысяч гривен. Его задержали в Днепре, когда перевозчики передавали ему очередной транш.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого следователи установят других причастных к схеме. Чиновника Укртрансбезопасности арестовали и содержат под стражей. Если его вину докажут, то чиновник может провести за решеткой до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Желтых Водах разгорелся скандал с мэром города, выписавшим огромную премию.

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