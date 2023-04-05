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  • Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Сьогодні 16:19
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29 березня на сесії депутати Жовтоводської міської ради проголосували за рішення про виділення міському голові Дмитру Ханісу премії у розмірі понад 180 тисяч гривень на рік (приблизно по 15 тисяч в місяць).

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Жовтоводська міська рада вирішила встановити міському голові щомісячну премію з 1 січня по 31 грудня 2023 року за фактично відпрацьований час в розмірі 100% від посадового окладу в межах фонду преміювання передбаченого у кошторисі виконавчого комітету Жовтоводської міської ради на 2023 рік, – йдеться у рішенні міської ради.

Таке рішення підтримали 20 депутатів із 24, присутніх на сесії (троє проти, мер не голосував через конфлікт інтересів).

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Варто зазначити, що посадовий оклад Дмитра Ханіса відповідно до рішення міської ради від 21 грудня 2022 року становить 15000 гривень на місяць.

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Ця новина обурила мешканців Жовтих Вод.

Під публікацією місцевого ЗМІ розгорілася палка дискусія: “Ганьба такому меру і мерії”; “Яке позорище, огидно, що маємо такого мера і депутатів”; “Ганьба меру! Ганьба депутатам! За що? За які заслуги?” тощо.

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

Читайте також:

Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішенняУкраїнська Новости Днепра про Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішенняРусский

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