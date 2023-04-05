Міському голові Жовтих Вод виділили велику премію: у мережі засудили таке рішення

29 березня на сесії депутати Жовтоводської міської ради проголосували за рішення про виділення міському голові Дмитру Ханісу премії у розмірі понад 180 тисяч гривень на рік (приблизно по 15 тисяч в місяць).

Жовтоводська міська рада вирішила встановити міському голові щомісячну премію з 1 січня по 31 грудня 2023 року за фактично відпрацьований час в розмірі 100% від посадового окладу в межах фонду преміювання передбаченого у кошторисі виконавчого комітету Жовтоводської міської ради на 2023 рік, – йдеться у рішенні міської ради.

Таке рішення підтримали 20 депутатів із 24, присутніх на сесії (троє проти, мер не голосував через конфлікт інтересів).

Варто зазначити, що посадовий оклад Дмитра Ханіса відповідно до рішення міської ради від 21 грудня 2022 року становить 15000 гривень на місяць.

Ця новина обурила мешканців Жовтих Вод.

Під публікацією місцевого ЗМІ розгорілася палка дискусія: “Ганьба такому меру і мерії”; “Яке позорище, огидно, що маємо такого мера і депутатів”; “Ганьба меру! Ганьба депутатам! За що? За які заслуги?” тощо.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: