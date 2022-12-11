Зима лютує: через заледеніння мережі затримуються потяги до Дніпра

Через заледеніння контактної мережі затримуються потяги.

У своєму телеграм-каналі “Укрзалізниця” попередила про затримки потягів на низці напрямків. Зокрема, і на рейсах до Дніпра.

За словами представників “УЗ”, зима лютує на західній Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок:

№961 Кошице — Мукачево +1 год 35 хв;

№89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів — Запоріжжя +46 хв.

Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Приносимо вибачення за затримку, – зазначили в компанії.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: