Зима лютує: через заледеніння мережі затримуються потяги до Дніпра

У своєму телеграм-каналі “Укрзалізниця” попередила про затримки потягів на низці напрямків. Зокрема, і на рейсах до Дніпра.
За словами представників “УЗ”, зима лютує на західній Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок:
№961 Кошице — Мукачево +1 год 35 хв;
№89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;
№45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;
№41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;
№23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;
№93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;
№3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;
№1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;
№85 Львів — Запоріжжя +46 хв.
Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Приносимо вибачення за затримку, – зазначили в компанії.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі помітили патріотичну маршрутку.
Деякі мешканці Дніпра тимчасово без опалення та води через знеструмлення…
Правоохоронці розповіли подробиці про сім'ї дітей, яких знайшли мертвими і…
Внаслідок тяжкої хвороби померла історикиня із Дніпра.