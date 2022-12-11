Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зима лютує: через заледеніння мережі затримуються потяги до Дніпра

Сьогодні 14:20
просмотров

Через заледеніння контактної мережі затримуються потяги.

Новости Днепра про Зима лютує: через заледеніння мережі затримуються потяги до Дніпра

У своєму телеграм-каналі “Укрзалізниця” попередила про затримки потягів на низці напрямків. Зокрема, і на рейсах до Дніпра.

За словами представників “УЗ”, зима лютує на західній Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок:

№961 Кошице — Мукачево +1 год 35 хв;
№89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;
№45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;
№41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;
№23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;
№93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;
№3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;
№1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;
№85 Львів — Запоріжжя +46 хв.

Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Приносимо вибачення за затримку, – зазначили в компанії.

Читайте також:

Новости Днепра про Зима лютує: через заледеніння мережі затримуються потяги до ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Зима лютує: через заледеніння мережі затримуються потяги до ДніпраРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Майже “бандеромобіль”: у Дніпрі курсує маршрутка з гігантським українським стягом в салоні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:22
    Майже “бандеромобіль”: у Дніпрі курсує маршрутка з гігантським українським стягом в салоні

    У Дніпрі помітили патріотичну маршрутку.

    У Дніпрі частина міста залишилася без води та опалення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:39
    У Дніпрі частина міста залишилася без води та опалення

    Деякі мешканці Дніпра тимчасово без опалення та води через знеструмлення…

    Що відомо про батьків хлопчиків з Кривого Рогу, яких через 2 тижні знайшли мертвими у кар’єрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:55
    Що відомо про батьків хлопчиків з Кривого Рогу, яких через 2 тижні знайшли мертвими у кар’єрі

    Правоохоронці розповіли подробиці про сім'ї дітей, яких знайшли мертвими і…

    У Дніпрі після тяжкої хвороби померла відома історикиня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:15
    У Дніпрі після тяжкої хвороби померла відома історикиня

    Внаслідок тяжкої хвороби померла історикиня із Дніпра.

    Наверх