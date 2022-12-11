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Зима свирепствует: из-за оледенения сети задерживаются поезда в Днепр

Сегодня 14:20
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Из-за оледенения контактной сети задерживаются поезда.

Новости Днепра про Зима свирепствует: из-за оледенения сети задерживаются поезда в Днепр

В своем телеграмм-канале «Укрзализныця» предупредила о задержках поездов в ряде направлений. В частности, и на рейсах в Днепр.

По словам представителей «УЗ», зима свирепствует на западной Украине, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети имеем несколько задержек:

№961 Кошице — Мукачево +1 ч 35 мин;
№89 Киев — Перемышль +2 ч 38 мин;
№45 Харьков — Ужгород +2 ч 47 мин;
№41 Днепр — Трускавец +2 ч 34 мин;
№23 Киев — Хелм +1 ч 23 мин;
№93 Харьков — Хелм +1 ч 23 мин;
№3 Запорожье — Ужгород +1 ч 20 мин;
№1 Харьков — Ивано-Франковск +54 мин;
№85 Львов — Запорожье +46 мин.

Резервные тепловозы уже работают, где это необходимо, снегооборот в разгаре. Приносим извинения за задержку, – отметили в компании.

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Новости Днепра про Зима свирепствует: из-за оледенения сети задерживаются поезда в ДнепрУкраїнська Новости Днепра про Зима свирепствует: из-за оледенения сети задерживаются поезда в ДнепрРусский

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