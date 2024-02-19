Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зустрів у магазині та напав з ножем: у Дніпропетровській області чоловік ледь не вбив колишню сусідку

Зустрів у магазині та напав з ножем: у Дніпропетровській області чоловік ледь не вбив колишню сусідку

Сьогодні 21:28
просмотров

У Новомосковському районі чоловік напав на жінку з ножем.

Новости Днепра про Зустрів у магазині та напав з ножем: у Дніпропетровській області чоловік ледь не вбив колишню сусідку

Інцидент трапився 18 лютого в одному із магазинів Новомосковська, повідомили у поліції. 

50-річний місцевий житель зустрів жінку, з якою раніше мешкав разом. Між знайомими розпочалася палка суперечка. Згодом чоловік дістав ніж та вдарив ним 38-річну колишню співмешканку.

Жінку з ножовим пораненням забрали до лікарні, а нападника – до районного відділення поліції. У нього вилучили кухонний ніж та відправили знаряддя злочину на експертизу.

Слідчі за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. На теперішній час затриманому обраний запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Новости Днепра про Зустрів у магазині та напав з ножем: у Дніпропетровській області чоловік ледь не вбив колишню сусідкуУкраїнська Новости Днепра про Зустрів у магазині та напав з ножем: у Дніпропетровській області чоловік ледь не вбив колишню сусідкуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплату
Новини Дніпра
Сьогодні 22:05
Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплату

І це при умові, якщо всю зарплатню відкладати на заощадження.

Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 20:10
Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)

До України та зокрема Дніпра злетілися перші шпаки.

У Дніпрі котики-біженці з Куп’янська шукають нових господарів: усі милі, виховані та слухняні
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
У Дніпрі котики-біженці з Куп’янська шукають нових господарів: усі милі, виховані та слухняні

У Дніпрі шукають прихисток для 14-ти котиків, яких евакуювали з…

Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу раніше
Новини Дніпра
Сьогодні 17:41
Терміново: 19 лютого у Дніпрі популярний трамвай закінчить роботу раніше

Важлива інформація!

Наверх