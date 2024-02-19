Зустрів у магазині та напав з ножем: у Дніпропетровській області чоловік ледь не вбив колишню сусідку

У Новомосковському районі чоловік напав на жінку з ножем.

Інцидент трапився 18 лютого в одному із магазинів Новомосковська, повідомили у поліції.

50-річний місцевий житель зустрів жінку, з якою раніше мешкав разом. Між знайомими розпочалася палка суперечка. Згодом чоловік дістав ніж та вдарив ним 38-річну колишню співмешканку.

Жінку з ножовим пораненням забрали до лікарні, а нападника – до районного відділення поліції. У нього вилучили кухонний ніж та відправили знаряддя злочину на експертизу.

Слідчі за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. На теперішній час затриманому обраний запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

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