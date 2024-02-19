Встретил в магазине и напал с ножом: в Днепропетровской области мужчина чуть не убил бывшую соседку

В Новомосковском районе мужчина напал на женщину с ножом.

Инцидент произошел 18 февраля в одном из магазинов Новомосковска, сообщили в полиции.

50-летний местный житель встретил женщину, с которой раньше жил вместе. Между знакомыми начался жаркий спор. Впоследствии мужчина достал нож и ударил им 38-летнюю бывшую сожительницу.

Женщину с ножевым ранением забрали в больницу, а нападавшего – в районное отделение полиции. У него изъяли кухонный нож и отправили орудие преступления на экспертизу.

Следователи процессуального руководства Новомосковской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения — содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается.

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