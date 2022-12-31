Знищено все: у Кам’янському горів магазин (ФОТО)

Сьогодні, 31 грудня, о 04:36 до Служби порятунку «101» повідомили, що на вулиці Дунайській у Кам’янському горить магазин.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що горить одноповерховий магазин з побутовими товарами.

Займання локалізували о 05:11 та ліквідували о 05:38. Вогонь пошкодив товар, стелю, внутрішнє облицювання стін на загальній площі 50 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка.

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