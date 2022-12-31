Уничтожено все: в Каменском горел магазин (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что горит одноэтажный магазин с бытовыми товарами.
Возгорание локализовали в 05:11 и ликвидировали в 05:38. Огонь повредил товар, потолок, внутреннюю облицовку стен на общей площади 50 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области горел дом: погибла пожилая женщина.
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