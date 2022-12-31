Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Було 95 років: помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI

Сьогодні 12:03
просмотров

Світла пам'ять!

Новости Днепра про Було 95 років: помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI

У своїй резиденції у Ватикані у віці 95 років помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI.

Про це повідомляють ЗМІ.

Апостольський престол Бенедикт XVI займав з 2005 по 2013 рік. Він залишив престол через стан здоров’я. Тоді він став першим папою за 600 років, який фактично пішов у відставку.

Майже десять років у Ватикані фактично жили два папи, оскільки Бенедикт час від часу з’являвся на публіці разом зі своїм наступником.

Читайте також:

Новости Днепра про Було 95 років: помер колишній Папа Римський Бенедикт XVIУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:47
    На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

    Сьогодні, 31 грудня, о 03:55 на лінію «101» повідомили про…

    У Дніпрі сміттєвоз на смерть переїхав жінку
    Новини Дніпра
    Вчора 18:37
    У Дніпрі сміттєвоз на смерть переїхав жінку

    Сьогодні, 30 грудня, на проспекті Героїв сталася смертельна аварія.

    Помер легендарний футболіст Пеле
    Новини Дніпра
    29.12.2022 21:35
    Помер легендарний футболіст Пеле

    Знаменитий бразильський футболіст Пеле помер у віці 82 років через…

    У Дніпрі на пожежі загинула 88-річна жінка
    Новини Дніпра
    29.12.2022 17:24
    У Дніпрі на пожежі загинула 88-річна жінка

    Учора, 28 грудня, о 17:11 на лінію «101» повідомили про…

    Наверх