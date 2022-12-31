Було 95 років: помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI

У своїй резиденції у Ватикані у віці 95 років помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI.
Про це повідомляють ЗМІ.
Апостольський престол Бенедикт XVI займав з 2005 по 2013 рік. Він залишив престол через стан здоров’я. Тоді він став першим папою за 600 років, який фактично пішов у відставку.
Майже десять років у Ватикані фактично жили два папи, оскільки Бенедикт час від часу з’являвся на публіці разом зі своїм наступником.
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