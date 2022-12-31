На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

Сьогодні, 31 грудня, о 03:55 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Постного селища Запорізьке Криворізького району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники, там вони з’ясували, що горить одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння.

Пожежу локалізували о 05:05 та ліквідували о 05:58. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі, внутрішнє облицювання стін та дах оселі. Загальна площа займання склала 70 кв. м.

До прибуття вогнеборців сусіди винесли власницю без свідомості з палаючої оселі. На жаль, 83-річна жінка померла.

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