На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники, там вони з’ясували, що горить одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння.
Пожежу локалізували о 05:05 та ліквідували о 05:58. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі, внутрішнє облицювання стін та дах оселі. Загальна площа займання склала 70 кв. м.
До прибуття вогнеборців сусіди винесли власницю без свідомості з палаючої оселі. На жаль, 83-річна жінка померла.
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