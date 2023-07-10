Зниклий готель на Липинського у Дніпрі: ресторан на балконі та офіціанти у чорних фраках (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як він виглядав.
Готель знаходився на лівій стороні вулиці. Називався «Континенталь». Відкрився на початку 1900-х років. Особливістю готелю був великий балкон – на ньому була літня тераса ресторану. Він був на другому поверсі, незвичайним було те, що балкон підтримували не стовпи чи звичайні колони, а каріатиди – такі собі колони, але зроблені у вигляді жіночих постатей. Вони служили декором та водночас рекламою закладу.
Готель вважався «першокласним», знаходився в центрі міста. Номери були обставлені закордонними меблями і коштували від 1 до 10 рублів на добу, що за тими мірками досить дорого. Для порівняння, в середньому в готелях міста можна було винайняти кімнату від 0,75 коп до 5 руб на добу. У готелі було електричне освітлення, водяне опалення, у кожному номері була ванна кімната, а на кожному поверсі стояв телефон, яким могли скористалитися постояльці.
При ресторані були стайні. Кучеру постояльця за окрему плату могли надати не лише нічліжку у невеликій кімнатці, а й склянку пива з бутербродом.
У готелі був ресторан, де подавали страви європейської кухні. Відвідувачам пропонували різні вишукування від омарів до устриць та баранчиків. Гостей обслуговували офіціанти виключно чоловічої статі. Одягнені вони були у чорні фраки.
Готель кілька разів перейменовували. Перший – у 1909 році, тоді вона стала називатися «Метрополь», вдруге – у 1920 році – тоді її назва змінилася на «Комерційну». Але незважаючи на зміну «імен», вартість номерів тут залишалася колишньою – готель був дорогий і дуже престижний. 1943 року під час визволення Дніпра будинок готелю було спалено, відновлювати його не стали.
Читайте також:
Автор:
Злочин стався 5 липня близько 13.00 біля озера між селами…
Українські військові стримують наступ росіян на 5 напрямках, а самі…
Сили оборони України за тиждень просунулися на 4 кв.км на…
Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав «Дніпро-1» спортивним правонаступником ФК «Дніпро».