Зниклий готель на Липинського у Дніпрі: ресторан на балконі та офіціанти у чорних фраках (ФОТО)

Понад 100 років тому, коли місто отримало поштовх до промислового розвитку в населеному пункті відкривалися не лише різні магазини, а й безліч готелів. Більшість будівель готелів не дожили до наших днів. Один із дорогих готелів знаходився на нинішній вулиці В'ячеслава Липинського, а тоді – Торговій.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як він виглядав.

Готель знаходився на лівій стороні вулиці. Називався «Континенталь». Відкрився на початку 1900-х років. Особливістю готелю був великий балкон – на ньому була літня тераса ресторану. Він був на другому поверсі, незвичайним було те, що балкон підтримували не стовпи чи звичайні колони, а каріатиди – такі собі колони, але зроблені у вигляді жіночих постатей. Вони служили декором та водночас рекламою закладу.

Готель вважався «першокласним», знаходився в центрі міста. Номери були обставлені закордонними меблями і коштували від 1 до 10 рублів на добу, що за тими мірками досить дорого. Для порівняння, в середньому в готелях міста можна було винайняти кімнату від 0,75 коп до 5 руб на добу. У готелі було електричне освітлення, водяне опалення, у кожному номері була ванна кімната, а на кожному поверсі стояв телефон, яким могли скористалитися постояльці.

При ресторані були стайні. Кучеру постояльця за окрему плату могли надати не лише нічліжку у невеликій кімнатці, а й склянку пива з бутербродом.

У готелі був ресторан, де подавали страви європейської кухні. Відвідувачам пропонували різні вишукування від омарів до устриць та баранчиків. Гостей обслуговували офіціанти виключно чоловічої статі. Одягнені вони були у чорні фраки.

Готель кілька разів перейменовували. Перший – у 1909 році, тоді вона стала називатися «Метрополь», вдруге – у 1920 році – тоді її назва змінилася на «Комерційну». Але незважаючи на зміну «імен», вартість номерів тут залишалася колишньою – готель був дорогий і дуже престижний. 1943 року під час визволення Дніпра будинок готелю було спалено, відновлювати його не стали.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: