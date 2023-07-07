Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)

Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)

Сьогодні 17:11
просмотров

Одна з найстаріших вулиць Дніпра – Торгова. Нині ця назва мало кому відома, але її перехрестя знайомі всім водіям та пасажирам маршруток Дніпра.

Перші будинки з’явилися тут на початку 1800-х років. Це були бакалійні, тютюнові та мануфактурні лавки.

Майже через 100 років – у 1897 році тут пустили трамвайну лінію, завдяки чому стало можливим доїхати з Вокзалу до набережної. Але 1966 року рейки розібрали і тепер тут дозволено рух лише для автомобілів. Але також тут був тупик автобуса.

Новости Днепра про Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)

З моменту свого заснування вулиця не змінила своєї суті: тут можна купити будь-що: від ліків до взуття та тканин.

Але найчастіше жителі Дніпра відвідували колишню Торгову вулицю з іншою метою – щоб сісти на маршрутку. Якщо до середини 1990-х тут була зупинка всього одного автобуса, то з початку 2000-х вона стала свого роду транспортним хабом, звідки можна було виїхати до спальних районів. Але кілька років тому було ухвалено рішення розвантажити вулицю і кілька глухих кутів маршруток перенесли в інше місце. Тут, як і раніше, багато машин, але людей, які стоять в очікуванні транспорту, вже немає. По вулиці можна спокійно пройтися.

Новости Днепра про Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)

На вулиці можна побачити будинки, яким по 200 років, але їх мало і вони знаходяться практично в аварійному стані.

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Майже не з’являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезом
Новини Дніпра
Сьогодні 17:13
Майже не з’являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезом

У сквері Дніпра помітили екзотичного птаха.

У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР
Новини Дніпра
Сьогодні 15:36
У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР

У Дніпрі затримали водія-порушника.

У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 15:27
У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці

Важлива інформація!

Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття
Новини Дніпра
Сьогодні 15:18
Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття

Сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день шашлику. Це одна…

Наверх