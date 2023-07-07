Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)

Одна з найстаріших вулиць Дніпра – Торгова. Нині ця назва мало кому відома, але її перехрестя знайомі всім водіям та пасажирам маршруток Дніпра.

Перші будинки з’явилися тут на початку 1800-х років. Це були бакалійні, тютюнові та мануфактурні лавки.

Майже через 100 років – у 1897 році тут пустили трамвайну лінію, завдяки чому стало можливим доїхати з Вокзалу до набережної. Але 1966 року рейки розібрали і тепер тут дозволено рух лише для автомобілів. Але також тут був тупик автобуса.

З моменту свого заснування вулиця не змінила своєї суті: тут можна купити будь-що: від ліків до взуття та тканин.

Але найчастіше жителі Дніпра відвідували колишню Торгову вулицю з іншою метою – щоб сісти на маршрутку. Якщо до середини 1990-х тут була зупинка всього одного автобуса, то з початку 2000-х вона стала свого роду транспортним хабом, звідки можна було виїхати до спальних районів. Але кілька років тому було ухвалено рішення розвантажити вулицю і кілька глухих кутів маршруток перенесли в інше місце. Тут, як і раніше, багато машин, але людей, які стоять в очікуванні транспорту, вже немає. По вулиці можна спокійно пройтися.

На вулиці можна побачити будинки, яким по 200 років, але їх мало і вони знаходяться практично в аварійному стані.

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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