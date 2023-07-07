Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття

Сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день шашлику. Це одна з найстаріших страв у світі. Вважається, що «першовідкривачами» шашлику були кочові племена Азії, але перші згадки про цю страву можна зустріти за часів античності. Вчені-історики вважають, що популярність шашлику в давнину була обумовлена тим, що приготувати його можна було швидше, ніж цілу тушу тварини, і при цьому на процес приготування йшло менше деревини, тобто страва була ще й економною.

З цього приводу журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, де в Дніпрі можна орендувати альтанку для того, щоб посмажити там шашлик і скільки це коштуватиме.

Оренда альтанки у розважальному комплексі «Тортуга» коштуватиме 500 грн, але якщо захочеться відпочити у п’ятницю – заплатити за альтанку місткістю до 10 осіб потрібно буде вже 600 грн. Найбільша ціна на оренду «будиночка» у суботу – 1300 грн, у неділю – трохи дешевше – 1100 грн. Серед зручностей – гостям надається мангал, холодильник, зручності та туалет – на території. Ті, кому набридне сидіти в альтанці, зможуть позасмагати на пляжі.

Оренда альтанки в комплексі «Посейдон» коштуватиме 1500 грн. Розміститись там зможуть до 8 осіб. У альтанці є доступ до води, працює електрика. Мангал входить у вартість оренди. Також на території комплексу є кам’яне барбекю, літня кухня, працює бездротовий інтернет.

Також можна орендувати альтанку біля басейну. Але в такому разі її ціна зросте до 2100 грн на 6 осіб. Якщо компанія більша – то за кожного доведеться доплатити ще 350 грн. У вартість входить також використання джакузі та парної.

У пікнік-парку «Придніпровський» оренда альтанки коштуватиме 800 грн. Розрахована вона на 8 осіб. У вартість входить гриль. Компанії із 10 осіб доведеться викласти 1000 грн. Оренда решітки для гриля коштуватиме 50 грн, одного шампура – 10 грн. Для тих, хто хоче заощадити, є можливість орендувати стіл з лавами в сосновому бору, де замість даху альтанки від сонця захищатимуть гілки дерев. Щоб за таким столом розмістилися 8-10 осіб, потрібно віддати 600 грн. На території пікнік-парку можна купити усе – від вугілля до напоїв.

Після себе кожна компанія має прибрати у альтанці. На випадок тих, хто любить смітити та не любить за собою прибирати, передбачено спеціальний депозит у 200 грн. Якщо клієнти «здають» альтанку чистою, то гроші повертаються. Якщо ні – йдуть як плата за збирання. Приносити своє обладнання заборонено. Гучно слухати музику також під забороною.

Оренда альтанки на пляжі житлового масиву Сонячний у закладі «Беседочка» обійдеться від 1400 грн за 8-12 осіб. Для тих, хто хоче розміститися в альтанці не просто на березі Дніпра, а на воді, ціна зростає до 1800 грн. Закрита альтанка коштуватиме 3000 грн. Є всі зручності, мангали, вода на території. Для дітей є дитячий майданчик.

Оренда альтанки у комплексі «Воронцовська дача» коштуватиме в середньому 1500 грн у будні дні. Всі альтанки знаходяться в тіні дерев, але сам комплекс знаходиться на березі річки. У вартість оренди входить можливість користуватися туалетом та водою на території. До кожної альтанки проведено електрику, є холодильник. Також є можливість гуляти чи засмагати на пляжі.

Комплекс «Альтанки в Івушках» також знаходиться на березі річки. Оплату тут беруть не за розмір альтанки та кількість осіб у компанії, а за час, проведений у ній. Година обійдеться 450 грн. Територія, де знаходяться альтанки закрита. Тут є парковка, батути для дітей, дитячий майданчик, зручності, літній душ. У вартість оренди входить прокат мангалу. У альтанці є світло, умивальник. Крім пікніка, тут можна порибалити або відпочити на пляжі.

У пейнтбольному клубі «Agressor» також можна орендувати альтанку погодинно. Вартість від 250 грн. У цю суму входить мангал, дерев’яні столи та лавочки, можливість використовувати електрику. Якщо лавок чи столів буде мало – за додатковий комплект потрібно буде доплатити 50 грн. Тут також є депозит на сміття – він становить 50 грн. Після самостійного прибирання сміття у спеціальний контейнер гроші повертають. Бронь альтанок здійснюється за 100% передоплатою. Якщо раптом клієнт захоче зменшити час перебування на території, залишок суми не повертається.

Забронювати альтанку у садовому центрі «Сакура» обійдеться від 150 грн з особи у будні дні або 200 грн у вихідні. Альтанка розрахована в середньому на 10-12 людей. У альтанці є мийка, мангал стоїть поряд. Діти до 8 років можуть відпочивати тут з 50% знижкою.

Оренда плавучої альтанки на 10-12 осіб коштуватиме 1300 грн. Альтанка знаходиться в центрі бухти, туди проведено технічну воду та електрику. З відкритого майданчика можна ловити рибу. У користування гостям надається стіл, лавки та стільці, мангал,

При оренді альтанки

Зважившись орендувати альтанку при бронюванні радимо уточнити у адміністратора, що саме входить у вартість оренди, а за що потрібно буде доплачувати окремо. Заклади не завжди прописують усі умови на своїх сторінках у соціальних мережах чи на сайтах, тому проговорити все під час телефонного спілкування з адміністратором не буде зайвим. Ще одна важлива деталь – уточнити час роботи комплексу. Іноді на сайтах закладів можна зустріти, що, наприклад, альтанки працюють до 19:00, але можливе продовження часу на розсуд адміністратора. Тому уточнити цю інформацію також потрібно

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