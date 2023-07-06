ТОП-10 фактів про дитячу залізницю у Дніпрі: мала дерев’яні вагони та була спроектована школярами

Сьогодні виповнюється 86 років з дня відкриття у Дніпрі дитячої залізниці у парку Глоби чи Малої Придніпровської залізниці. Це не тільки незвичайний атракціон у парку, а й гурток, який знайомить дітей із спеціальностями, необхідними для роботи залізниці. На момент відкриття це була перша така дорога в країні та друга у світі.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 цікавих фактів про дитячу залізницю.

Проектуванням дороги займалися діти, та остаточний проект затвердили студенти Дніпропетровського інституту інженерів транспорту.

Будували дорогу трохи більше трьох місяців. Почали навесні та закінчили 6 липня 1936 року. Будівництво проходило лише у вихідні дні – так званим комсомольським суботникам.

За маршрутом поїзда у парку було збудовано два тунелі завдовжки 10 та 30 метрів відповідно, а також дві станції під назвами Жовтень та Комсомольськ. Пізніше назви станцій змінили на Піонерську, а трохи пізніше – Паркову та Комсомольську відповідно. Також біля залізниці було своє депо.

На станції Комсомольській було збудовано вокзал. Після Другої світової війни її не відновлювали. У 1980-х було ліквідовано депо. Станція Паркова була і залишається головною – з неї керують залізницею.

З 1941 по 1943 роки дорога не працювала. Під час окупації міста вагони було спалено, а рейки знято. Відновили її у 1944 році.

Покататися потягом можна в літню пору року, а також в період зимових свят. Але так було не завжди. Лише у 1954 році Мала Придніпровська отримала вагони з опаленням та освітленням та поїздки стали можливими і в зимовий період теж. До цього дітей катали лише у теплу пору року.

Спочатку дорога будувалася з освітньою метою. Таке завдання стоїть перед нею і сьогодні. Провідниками, машиністами, начальниками поїзда, черговими вокзалом тут працюють діти під наглядом дорослих. Таким чином вони знайомляться із залізничними спеціальностями. За весь час роботи Мала Придніпровська навчила понад 50 тисяч майбутніх співробітників «дорослої» залізниці.

Довжина маршруту – 1600 метрів. Її планували подовжити до 3,5 км., але плани реалізувати не вдалося.. Щоб проїхати весь маршрут, потрібно 10 хвилин.

Перший паровоз був саморобний, але виготовлений на паровозоремонтному заводі. Перший поїзд включав в себе 6 дерев’яних 12-ти місцевих вагонів довжиною 5 метрів і висотою 1,7 метра. Пофарбовані вони були у блакитний колір.

Частково маршрут проходить місцем, де рейки були прокладені ще 1910 року під час Південноросійської виставки, яка проходила тоді ще Міському саду.

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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