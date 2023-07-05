Огляд парків та скверів Центрального району Дніпра: інклюзивні гойдалки, фонтан та спортивний майданчик у тіні дерев (ФОТО)

Влітку весь вільний час найкраще проводити у парку серед зелених дерев. У тіні не так жарко, можна дихати свіжим повітрям, а не сидіти замкненим у чотирьох стінах.

Журналісти dnepr.info продовжують огляд зелених зон для відпочинку у Дніпрі. Сьогодні на черзі огляд парків та скверів Центрального району.

Сквер серед спального району

У цьому районі знайшлося два сквери – Янгеля та Геров. Перший знаходиться на однойменній вулиці. Він невеликий за розмірами, але дуже зручний. І насамперед тим, що лавочки тут перебувають у тіні дерев, що дуже важливо за спекотної сонячної погоди.

Для дітей у сквері є пісочниця та різні гойдалки. Вони також сховані від сонця під кронами дерев.

Багатозональний сквер

Другий можна умовно поділити на кілька зон. В одній частині скверу Героїв встановлено меморіальні плити з іменами загиблих військових з 2014 року.

В іншій є лавочки для того, щоб відпочити після прогулянки або у вечірній час. Більшість з них стоїть на сонці, так що в спеку сидіти на них складно, доводиться чекати вечора.

Ще одна частина скверу – розважальна. Тут є фонтан, поряд є кілька атракціонів для дітей, де можна проїхатися паровозиком або на дитячому автомобілі. Трохи далі від скверу є дитячий майданчик із гойдалками та гірками.

Ще одна складова скверу Героїв – сквер Героїв-чорнобильців. Це тініста місцевість із лавками поряд із меморіалом, присвяченим тим, хто загинув під час ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії 1986 року.

Інклюзивний парк

Поруч із сквером – інклюзивний парк. Знаходиться він у тіні, тож поки діти грають, їхні батьки можуть відпочити на лавках під кронами дерев.

У парку є лабіринти, різні гойдалки, столи з лавками, замість звичайного асфальту – тут спеціальне покриття, тож якщо дитина впаде – боляче їй не буде.

«Біля ракет»

Також поряд із сквером знаходиться Парк ракет. Це невелика територія практично біля проїзджої частини. Тут стоять три ракети – зменшені копії тих, що були розроблені у Дніпрі. Гуляти тут ніде, тому в Парку ракет найчастіше призначають зустрічі, тому що місце ні з чим не переплутати і заблукати в ньому неможливо.

Атракціони та залізниця

Спустившись нижче можна також потрапити до парку Глоби. Тут є спортивний майданчик, дитячі атракціони – паровозики, дитячи машинки, каруселі «рибалка», «криве» дзеркало та інші. Також у вихідні дні тут працює дитяча залізниця.

Ті, кому дитячі гойдалки та розваги не цікаві можуть гуляти парком (територія його досить велика) годувати качок в озері або просто сидіти на лавці, насолоджуючись природою. У парку багато зелених дерев, кущів, але частина лавок все ж таки знаходиться під сонцем. Тут можна зустріти бігунів та велосипедистів.

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