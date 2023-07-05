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  • Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

Вчора 12:44
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 У листопаді 2021 року у Дніпрі підірвали одне із приміщень на території колишнього метизного заводу. До цього знесли частину будівель. Кілька років тому підприємство змінило фізичну адресу та переїхало, а старі цехи стали порожніми. На їх місці планують побудувати великий магазин.

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

 Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав метизний завод і коли був побудований.

 Завод був заснований у 1890 році. На підприємстві на той час працювало 500 осіб. У цей час був бум розвитку промисловості міста, відкривалися нові заводи, люди отримували робочі місця. Багато жителів прилеглих сіл та містечок переїжджали до тогочасного Катеринослава, щоб влаштуватися працювати на заводи. Місто стало стрімко розширюватися. У 1910 році підприємство, яке виробляло цвяхи, болти і дріт стало називатися «Дротяно-цвяховий завод».

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

Спочатку завод належав німецьким промисловцям, але під час Першої світової війни був націоналізований. 1939 року підприємство знову змінило назву і стало «Нижньодніпровським заводом металевих виробів». 1975 року було створено «Дніпропетровський метизний завод». Тут працювало 27 цехів та понад 6 тис робітників. Найпопулярнішим продуктом заводу був дріт: порошковий, зварювальний, армований, сталевий. Для співробітників силами заводу було збудовано будинок на проспекті Яворницького, 100 і той, де раніше знаходився кінотеатр «Україна».

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

Поруч із заводом була своя поліклініка, де надавали медичну допомогу співробітникам підприємства. «Мені тут палець пришивали 1976 року, після травми на заводі.Здавалося б, поліклініка, а речі робили як у лікарнях», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Горлов.

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

На заводі була своя їдальня.

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

Пізніше, коли будинки здавались в оренду, тут був невеликий клуб.

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

У клубі при заводі показували кіно, проводилися новорічні ранки для дітей робітників, влаштовувалися танці та навіть грали весілля. «У цей клуб я ходила на аеробіку 1984 року. Навчалася тоді у школі, жила неподалік», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Наталія Ковальова.

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

У 1990-х підприємство було державним, але вже на початку 2000-х перейшло у приватні руки. Зараз він носить назву «Дніпрометиз», випускає не лише зварювальний дріт, а й огорожі зі звареної сітки, огорожі та електроди, а також цвяхи. Продукція заводу експортується до більш ніж 50 країн світу. Будівлю, в якій тривалий час перебував завод після переїзду, підприємства здавали в оренду.

Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)

Нині тут йде будівництво магазину.

 фото: Марк Семенюк

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Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав метизний завод у Дніпрі, замість якого побудують магазин (ФОТО)Русский

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