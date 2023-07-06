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ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня 12:34
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Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной дороги. На момент открытия это была первая такая дорога в стране и вторая в мире.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 интересных фактов о детской железной дороге.

Проектированием дороги занимались дети, но окончательный проект утвердили студенты Днепропетровского института инженеров транспорта.

Строили дорогу чуть более трех месяцев. Начали весной и закончили 6 июля 1936 года. Строительство проходило только по выходным дням – так называемым комсомольским субботникам.

По маршруту поезда в парке были построены два тоннеля протяженностью 10 и 30 метров соответственно, а также две станции под названиями Октябрь и Комсомольск. Позже названия станций изменили на Пионерскую, а чуть позже — Парковую и Комсомольскую соответственно. Также у железной дороги было свое депо.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

На станции Комсомольской был построен вокзал. После Второй мировой войны ее не стали восстанавливать. В середине 1980-х было ликвидировано депо. Станция Парковая была и остается главной – тут происходит управление железной дорогой.

С 1941 по 1943 годы дорога не работала. Во время оккупации города вагоны были сожжены, а рельсы сняты. Восстановили ее к 1944 году.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Прокатиться на поезде можно в летнее время года, а также в период зимних праздников. Но так было не всегда. Только в 1954 году Малая Приднепровская получила вагоны с отоплением и освещением и поездки стали возможны и в зимнее время тоже. До этого детей катали только в теплое время года.

Изначально дорога строилась с образовательной целью. Такая задача стоит перед ней и сегодня. Проводниками, машинистами, начальниками поезда, дежурными по вокзалу работают дети под присмотром взрослых. Таким образом они знакомятся с железнодорожными специальностями. За все время работы Малая Приднепровская обучила более 50 тыс будущих сотрудников «взрослой» железной дороги.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Длина маршрута поезда – 1600 метров. Ее планировали удлинить до 3,5 км, но планы реализовать не удалось.  Дорога охватывает кольцом парк. Чтобы проехать весь маршрут нужно 10 минут.

Первый паровоз был самодельный, но изготовленный на паровозоремонтном заводе. Первый состав включал 6 деревянных 12 –ти местных вагонов длиной 5 метров и высотой 1,7 метра. Выкрашены они были в голубой цвет.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Частично маршрут проходит по месте, где рельсы были проложены еще в 1910 году во время Южнорусской выставки, которая проходила в тогда еще Городском саду.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьмиУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьмиРусский

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