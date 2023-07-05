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Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

Вчора 17:29
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Пороги на річці Дніпро утворилися від виходу гірських порід у русло води. Між містами Дніпро та Запоріжжя, за підрахунками істориків, було 9 порогів. Усі вони ускладнювали судноплавство. Щоб переправитися з одного берега на інший потрібно було знати, наскільки глибоко знаходиться порода під водою і наскільки човен, завантажений людьми, вантажами та іншим, чи буде діставати дно до каменів та наскільки крута в цей день течія.
Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

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У Дніпрі через пороги переправляли лоцмани. Жили вони на березі річки, у поселенні Лоцманка та Кам’янка і були звільнені від військової служби та податків. Але 1932 року майже всі пороги було затоплено через будівництво ДніпроГЕСу.

Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

Загальна протяжність порогів та кам’яних гряд між містами Дніпро та Запоріжжя становила близько 75 км.

Так, Кодацький поріг знаходився поряд із селищем Старі Кодаки. Біля нього було поселення лоцманів.

Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

Ще один поріг – Сурський, знаходився неподалік Кодацького, територіально сьогодні навпроти нього розташоване село Волоське.

Лоханський поріг отримав свою назву через зовнішній вигляд. Вода в ньому хлюпалася як у лоханці. перепад води у порозі становив 1,6 метра, тоді як перепад води Сурського порогу становив півметра. Знаходився він у районі нинішньої Лоханської балки.

Звонецький поріг знаходився у районі однойменного села у Солонянському районі.

Вільний ще називали Гадючим порогом, оскільки поруч із ним знаходилася Гадюча балка, що кишить зміями.

Вовніговський поріг знаходився за 30 км від Ненаситця, територіально це зараз село Вовниги, Солонянського району. Перепад води тут складав 2,4 метри.

Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

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Ненаситець або Ненаситецький поріг був названий так через те, що багато хто гинув, намагаючись його подолати. Перепад води тут становив 5,9 метрів.

Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

У ньому була швидка течія і через це взимку цей поріг єдиний не покривався льодом. Поріг був навпроти села Василівка-на-Дніпрі.

Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

«Бабуся казала, що поріг так шумів при східному вітрі, що на подвір’ї не чути було одне одного, хоча будинок був на верхній вулиці. Папа пам’ятає, що під водоспадом можна було сховатися від дорослих. Коли збудували греблю – на цьому місці були «сомині» ями. Я все дитинство провела тут з ними на риболовлі», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Галина Боровицька.

Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)

Поріг під назвою «Зайвий» мав перепад води 4,4 метри та знаходився поряд з одним із сіл Запорізької області.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ненаситець, Гадючий, Кодацький та Сурський: які пороги існували на Дніпрі та чому так називались (ФОТО)Русский

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