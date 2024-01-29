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Зник тиждень тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

Сьогодні 07:00
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Зник тиждень тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

У Покрові Нікопольського району правоохоронці розшукують 55-річного Анатолія Гаврюка.

Відомо, що 23 січня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся з сивиною.

Був одягнений: джинси темно-сині, чорна куртка,

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102 або 0635826230.

Важлива будь-яка інформація!

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