Зник тиждень тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

У Покрові Нікопольського району правоохоронці розшукують 55-річного Анатолія Гаврюка.
Відомо, що 23 січня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся з сивиною.
Був одягнений: джинси темно-сині, чорна куртка,
Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102 або 0635826230.
Важлива будь-яка інформація!
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