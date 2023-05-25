Зник 5 днів тому: в області шукають 17-річного хлопця, якого востаннє бачили на вокзалі в Дніпрі

Хлопець раніше тікав з дому.

У Дніпрі шукають 17-річного Кирила Корчуганова. Про це повідомляють волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Востаннє його бачили 20 травня на залізничному вокзалі у Дніпрі, після чого зв’язок з ним обірвався. Зазначається, що хлопець може перебувати у будь-якому місті області.

Прикмети: зріст 167 см, худорлявої статури, волосся русяве, поголене під машинку. Був одягнений: темно-синя футболка, темні спортивні штани, камуфляжна кепка, чорні кросівки (фото ліворуч). Особливі прикмети: незагоєна рана з внутрішнього боку лівої руки.

Про зникнення Кирила повідомили також в поліції. Правоохоронці зазначили, що хлопець пішов проводжати свого батька на вокзал в селищі Лозуватка, Кам’янського району. Електричка, на яку збирався сісти чоловік, прямувала до Дніпра. Після цього хлопець додому не повернувся.

Відомо, що Кирило раніше тікав з дому.

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