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  • Зник 5 днів тому: в області шукають 17-річного хлопця, якого востаннє бачили на вокзалі в Дніпрі

Зник 5 днів тому: в області шукають 17-річного хлопця, якого востаннє бачили на вокзалі в Дніпрі

Сьогодні 12:39
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Хлопець раніше тікав з дому.

Новости Днепра про Зник 5 днів тому: в області шукають 17-річного хлопця, якого востаннє бачили на вокзалі в Дніпрі

У Дніпрі шукають 17-річного Кирила Корчуганова. Про це повідомляють волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. 

Востаннє його бачили 20 травня на залізничному вокзалі у Дніпрі, після чого зв’язок з ним обірвався. Зазначається, що хлопець може перебувати у будь-якому місті області. 

Прикмети: зріст 167 см, худорлявої статури, волосся русяве, поголене під машинку.
Був одягнений: темно-синя футболка, темні спортивні штани, камуфляжна кепка, чорні кросівки (фото ліворуч).
Особливі прикмети: незагоєна рана з внутрішнього боку лівої руки.
 

Новости Днепра про Зник 5 днів тому: в області шукають 17-річного хлопця, якого востаннє бачили на вокзалі в Дніпрі

Про зникнення Кирила повідомили також в поліції. Правоохоронці зазначили, що хлопець пішов проводжати свого батька на вокзал в селищі Лозуватка, Кам’янського району. Електричка, на яку збирався сісти чоловік, прямувала до Дніпра. Після цього хлопець додому не повернувся.

Відомо, що Кирило раніше тікав з дому. 

Новости Днепра про Зник 5 днів тому: в області шукають 17-річного хлопця, якого востаннє бачили на вокзалі в Дніпрі

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Новости Днепра про Зник 5 днів тому: в області шукають 17-річного хлопця, якого востаннє бачили на вокзалі в ДніпріУкраїнська

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