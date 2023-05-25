Исчез 5 дней назад: в области ищут 17-летнего парня, которого в последний раз видели на вокзале в Днепре

В Днепре ищут 17-летнего Кирилла Корчуганова. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».
Последний раз его видели 20 мая на железнодорожном вокзале в Днепре, после чего связь с ним оборвалась. Отмечается, что он может находиться в любом городе области.
Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы русые, побритые под машинку.
Одет был: темно-синяя футболка, темные спортивные штаны, камуфляжная кепка, черные кроссовки (фото слева).
Особые приметы: незаживающая рана с внутренней стороны левой руки.
Об исчезновении Кирилла сообщили также в полиции. Правоохранители отметили, что парень отправился провожать своего отца на вокзал в поселке Лозоватка, Каменского района. Электричка, на которую собирался сесть мужчина, направлялась в Днепр. После этого парень домой не вернулся.
Известно, что Кирилл раньше убегал из дома.
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