Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про штормовий вітер

У Дніпрі 2 квітня очікується сильний вітер.
Такий прогноз опублікували на Facebook-сторінці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.
2 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 21-26°, по місту вночі 8-10°, вдень 24-26°
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