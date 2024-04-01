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Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про штормовий вітер

Сьогодні 17:47
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У Дніпрі очікується штормовий вітер.

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про штормовий вітер

У Дніпрі 2 квітня очікується сильний вітер. 

Такий прогноз опублікували на Facebook-сторінці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. 

На 2 квітня оголошено попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Дніпрі та області. У вівторок очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с.
 
Рівень небезпечності стихійного явища – перший або жовтий. 

Погода у Дніпрі 2 квітня

2 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 21-26°, по місту вночі 8-10°, вдень 24-26°

Нагадаємо, у Дніпрі 31 березня зафіксували перший за 100 років температурний рекорд. У неділю максимальна температура повітря у місті досягла +23,9°C.
 

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Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про штормовий вітерУкраїнська

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