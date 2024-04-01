Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про штормовий вітер

У Дніпрі очікується штормовий вітер.

У Дніпрі 2 квітня очікується сильний вітер.

Такий прогноз опублікували на Facebook-сторінці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

На 2 квітня оголошено попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Дніпрі та області. У вівторок очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності стихійного явища – перший або жовтий.

Погода у Дніпрі 2 квітня 2 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 21-26°, по місту вночі 8-10°, вдень 24-26°

зафіксували перший за 100 років температурний рекорд. У неділю максимальна температура повітря у місті досягла +23,9°C. Нагадаємо, у Дніпрі 31 березняперший за 100 років температурний рекорд. У неділю максимальна температура повітря у місті досягла +23,9°C.

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