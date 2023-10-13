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Знайдуть всіх: у Міноборони працюють над тим, щоб зменшити кількість тих, хто ховається від мобілізації

Сьогодні 12:49
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У Міноборони хочуть внести зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати питання мобілізації та ухилення від неї.

Новости Днепра про Знайдуть всіх: у Міноборони працюють над тим, щоб зменшити кількість тих, хто ховається від мобілізації

Як зазначила нова заступниця міністра оборони Рустема Умєрова Наталія Калмикова, наразі сотні тисяч людей намагаються уникнути мобілізації. 

Вони ховаються від служби у той час, коли Україна дуже потребує захисту, заявила Наталі Калмикова в ефірі телемарафону. 

На жаль, дуже багато людей, це вимірюється у десятках, сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання,  — сказала вона.

Втім, що саме хочуть впровадити в Міноборони Наталія Калмикова не уточнила.

Вона зазначила, що наразі тривають останні погодження документів, які регулюють облік військових, які уже були призвані на службу та отримали поранення. 

Військовослужбовець після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК і СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді слідують за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення, — додала заступник міністра оборони.

Заступниця міністра зауважила, що навіть якщо військовозобов’язаного не буде у новому реєстрі “Оберіг”, то його зможуть знайти у інших реєстрах. Тож Наталія Калмикова радить тим, хто ухиляється від служби, стати добровольцями та відслужити у вибраному підрозділі, бо рано чи пізно це доведеться зробити примусово. 

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Новости Днепра про Знайдуть всіх: у Міноборони працюють над тим, щоб зменшити кількість тих, хто ховається від мобілізаціїУкраїнська Новости Днепра про Знайдуть всіх: у Міноборони працюють над тим, щоб зменшити кількість тих, хто ховається від мобілізаціїРусский

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