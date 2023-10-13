Найдут всех: в Минобороны работают над тем, чтобы уменьшить количество скрывающихся от мобилизации

Как отметила новая заместитель министра обороны Рустема Умерова Наталья Калмыкова, сотни тысяч людей пытаются избежать мобилизации.
Они скрываются от службы в то время, когда Украина очень нуждается в защите, заявила Наталье Калмыковой в эфире телемарафона.
К сожалению, очень много людей это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Также готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые помогут урегулировать этот вопрос, — сказала она.
Впрочем, что именно хотят внедрить в Минобороны Наталья Калмыкова не уточнила.
Она отметила, что продолжаются последние согласования документов, регулирующих учет военных, которые уже были призваны на службу и получили ранения.
Военнослужащий после ВЛК отбывает сам либо в воинскую часть, либо в ТЦК и СП. А документы от ВЛК в электронном виде следуют за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения, — добавила заместитель министра обороны.
Замминистра отметила, что даже если военнообязанного не будет в новом реестре «Оберег», то его смогут найти в других реестрах. Поэтому Наталья Калмыкова советует уклоняющимся от службы стать добровольцами и отслужить в выбранном подразделении, потому что рано или поздно это придется сделать принудительно.
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