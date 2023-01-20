Найрозумнішу кішку у Дніпрі можна купити за 81 тис грн: як вона виглядає (ФОТО)

Британські вчені з'ясували, що найвищий інтелект серед кішок мають вусаті абіссинської, бірманської та бенгальської породи. Для того, щоб дізнатися, наскільки кішки кмітливі та здатні адаптуватися до нового середовища, тобто до нового будинку, вчені вивчили рівень їхньої допитливості та потреби у розумовій роботі, а також перевірили хвостатих на товариськість – під час контактів з людьми та іншими тваринами.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, за скільки в Дніпрі можна купити кошеня найкмітливіших порід.

Кошеня абіссинської породи коштуватиме 15 тис грн. Йому вже виповнилося півроку, звір привчений до лотка та кігті. Майбутньому власнику обіцяють надати всю інформацію про батьків кошеняти та віддадуть його ветпаспорт.

Британськими вченими ця порода була визнана найрозумнішою, проте не дуже ласкавою, але доброзичливою до собак та дітей. Вони чудово почувають себе і на самоті, без господаря.

Кошеня породи бірма коштуватиме 5 тис грн. В оголошенні нічого не сказано про батьків звіра, наявність ветпаспорта та інше. Порода дуже рідкісна і щоб її знайти у Дніпрі – доведеться побігати.

Кішки визнані найдопитливішими та дуже грайливими, вони люблять увагу, господаря і погано переносять самотність.

Бенгальська кішка з правом розведення коштуватиме 81 тис грн. Таке кошеня має пакет документів, паспорт, щеплення, він знає, що таке лоток і кігтеточка. Батьки вусатого породисті та титуловані, принаймні так заявляє заводчик. Новий господар потім також може зайнятися розведенням маленьких бенгалів.

Такі кішки легко навчаються трюкам, мають гарну пам’ять, але їм потрібно багато уваги та іграшок. Якщо бенгалу буде нудно – він почне псувати речі та драти шпалери.

Кішка персидської породи навпаки, британськими вченими визнана найпасивнішою. Вона не любить грати, зате любить лежати і знаходитись у товаристві господаря. У Дніпрі кошеня такої породи можна купити за 28,5 тис. грн. Заводчик обіцяє, що кошеня чистокровне, у нього є щеплення, документи, за бажанням покупця нададуть родовід вусатого та розкажуть про стан здоров’я батьків.

Шотладська висловуха також була визнана однією з найрозумніших порід кішок. Купити таке кошеня в Дніпрі коштуватиме 36,8 тис грн. Кішка пропонується з правом племінного розведення, кошенята, яких віддають без такого права коштуватимуть дешевше на кілька тисяч. Ця ж кішечка має породистих батьків, документи, і їй ось-ось виповниться півроку. Шотландські кішки також цінуються за своє забарвлення, найдорожчі – з білою та золотистою шерстю.

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