Самую умную кошку в Днепре можно купить за 81 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, за сколько в Днепре можно купить котенка или взрослого зверя самых сообразительных пород.
Котенок абиссинской породы обойдется в 15 тыс грн. Ему уже исполнилось полгодика, зверь приучен к лотку и когтеточке. Будущему владельцу обещают предоставить всю информацию о родителях котенка, отдадут его ветпаспорт.
Британскими учеными эта порода была признана самой умной, однако не очень ласковой, но дружелюбной к собакам и детям, отлично чувствуют себя в одиночестве, без хозяина.
Котенок породы бирма обойдется в 5 тыс грн. В объявлении ничего не сказано о родителях зверя, наличии ветпаспорта и прочего. Порода очень редкая, и чтобы ее найти в Днепре – придется побегать.
Кошки признаны самыми любопытными и игривыми, они любят внимание, общество хозяина и плохо переносят одиночество.
Бенгальская кошка с родословной обойдется в 81 тыс грн. У такого котенка есть пакет документов, паспорт, прививки, он знает, что такое лоток и когтеточка. Родители усатого породистые и титулованные, по крайней мере так заявляет заводчик. Новый хозяин потом также может заняться разведением маленьких бенгалов.
Такие кошки легко обучаются трюкам, имеют хорошую память, но им нужно много внимания и игрушек. Если бенгалу будет скучно – он начнет портить вещи и драть обои.
Персидская кошка наоборот, британскими учеными признана самой пассивной. Она не любит играть, но зато любит лежать и общество хозяина. В Днепре котенка такой породы можно купить за 28,5 тыс грн. Заводчик обещает, что котенок чистокровный, у него есть прививки, документы, по желанию покупателя предоставят родословную усатого и расскажут о состоянии здоровья родителей.
Шотладская вислоухая также была признана одной из самых умных пород кошек. Купить такого котенка в Днепре обойдется в 36,8 тыс грн. Кошка предлагается с правом племенного разведения, те котята, которых отдают без такого права будут стоить дешевле на несколько тысяч. Эта же кошечка имеет породистых родителей, документы, и ей вот-вот исполнится полгодика. Шотландские кошки также ценятся за свой окрас, самые дорогие – с белой и золотистой шерстью.
Читайте также:
Автор:
Стало известно, почему в Днепре массово гибла рыба.
14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
Днепрян приглашают принять участие в всеобщей панихиде по погибшим на…
В Днепре с утра 20 января нет отключений водоснабжения и…
Стало известно, почему в Днепре массово гибла рыба.
Нужна ваша помощь!
14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
Днепрян приглашают принять участие в всеобщей панихиде по погибшим на Победе.
В Австралии в тропическом лесу обнаружили гигантскую тростниковую лягушку.
14 января россияне ударили по дому на Набережной Победы в Днепре.
Вчера, 19 января, в 15:47 на линию «101» сообщили о том, что на одной из улиц поселка Южное Днепровского района горит трансформатор.
Сегодня, 20 января, в Днепре и области введены стабилизационные отключения света.
В Днепре с утра 20 января нет отключений водоснабжения и отопления.
В Днепре сегодня на маршрутах электротранспорта работают 37 троллейбусов и 50 трамваев.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!