Самую умную кошку в Днепре можно купить за 81 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

Британские ученые выяснили, что самым высоким интеллектом среди кошек обладают усатые абиссинской, бирманской и бенгальской породы. Для того, чтобы узнать, насколько кошки сообразительны и способны адаптироваться к новой среде, то есть к новому дому, ученые изучили уровень их любознательности и потребность в умственной работе, а также проверили хвостатых на общительность – во время контактов с людьми и другими животными.

Журналисты dnepr.info решили узнать, за сколько в Днепре можно купить котенка или взрослого зверя самых сообразительных пород.

Котенок абиссинской породы обойдется в 15 тыс грн. Ему уже исполнилось полгодика, зверь приучен к лотку и когтеточке. Будущему владельцу обещают предоставить всю информацию о родителях котенка, отдадут его ветпаспорт.

Британскими учеными эта порода была признана самой умной, однако не очень ласковой, но дружелюбной к собакам и детям, отлично чувствуют себя в одиночестве, без хозяина.

Котенок породы бирма обойдется в 5 тыс грн. В объявлении ничего не сказано о родителях зверя, наличии ветпаспорта и прочего. Порода очень редкая, и чтобы ее найти в Днепре – придется побегать.

Кошки признаны самыми любопытными и игривыми, они любят внимание, общество хозяина и плохо переносят одиночество.

Бенгальская кошка с родословной обойдется в 81 тыс грн. У такого котенка есть пакет документов, паспорт, прививки, он знает, что такое лоток и когтеточка. Родители усатого породистые и титулованные, по крайней мере так заявляет заводчик. Новый хозяин потом также может заняться разведением маленьких бенгалов.

Такие кошки легко обучаются трюкам, имеют хорошую память, но им нужно много внимания и игрушек. Если бенгалу будет скучно – он начнет портить вещи и драть обои.

Персидская кошка наоборот, британскими учеными признана самой пассивной. Она не любит играть, но зато любит лежать и общество хозяина. В Днепре котенка такой породы можно купить за 28,5 тыс грн. Заводчик обещает, что котенок чистокровный, у него есть прививки, документы, по желанию покупателя предоставят родословную усатого и расскажут о состоянии здоровья родителей.

Шотладская вислоухая также была признана одной из самых умных пород кошек. Купить такого котенка в Днепре обойдется в 36,8 тыс грн. Кошка предлагается с правом племенного разведения, те котята, которых отдают без такого права будут стоить дешевле на несколько тысяч. Эта же кошечка имеет породистых родителей, документы, и ей вот-вот исполнится полгодика. Шотландские кошки также ценятся за свой окрас, самые дорогие – с белой и золотистой шерстью.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: