Повідомив про вторгнення та допоміг врятувати Київ: нові подробиці вбивства банкіра Дениса Кірєєва

5 березня 2022 року в Києві було знайдено вбитим одного з учасників переговорів України та Росії. Спочатку його назвали російським шпигуном, але пізніше – поховали з почестями, а ГУР МО назвало своїм співробітником, який добув цінну інформацію та допоміг захистити Київ.

Денис Кірєєв був одним із учасників перших переговорів із РФ у березні 2022 року. Після цього його було вбито у центрі Києва. СБУ тоді заявило про те, що Кірєєв був шпигуном і працював на окупантів, але його поховали на Байковому цвинтарі з почестями, а ГУР заявило про те, що присутність Кірєєва на переговорах з РФ була його спецзавданням і банкір працював на Україну.

Днями у США в газеті The Wall Street Journal було опубліковано статтю, де стверджувалося, що Денис Кірєєв передав керівництву ГУР цінні відомості про майбутнє вторгнення. Зробив він це 23 лютого, і ця інформація нібито допомогла Києву вистояти у перші дні та змінити плани окупантів. Побічно цю версію підтверджує те, що Дениса Кірєєва посмертно нагороджено медаллю за «виключний внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Автор статті зібрав документи та коментарі, щоб розібратися: ким насправді був Денис Кірєєв.

Вбитий багато працював у фінансовій сфері, зокрема й у іноземних банках. Пізніше – з братами Клюєвими, які були близькі до Віктора Януковича. Після втечі останнього, Кірєєв допомагав Клюєвим управляти їхніми активами з Києва. Але після початку війни у 2014 році почав закуповувати обладнання для українських добровольців.

2003 року родич Кірєєва став заступником начальника СБУ, а сам Кірєєв навчився отримувати інформаційну вигоду, спілкуючись з потрібними людьми і обіймаючи високі посади в банках. Він мав добрі зв’язки в Україні та Росії. 2021 року саме зв’язки Кірєєва привернули до нього увагу Кирила Буданова, пише автор статті. Він також зазначає, що Кірєєву подобалося займатися шпигунством. За роки роботи з Клюєвими та в різних банках Кірєєву вдалося налагодити відносини з деякими генералами зі спецслужб Росії. Це й привернула до нього увагу ГУР.

«У нього було необхідне коло знайомств. Через нього проходили фінансові операції, тому він мав зв’язки з усіма, в тому числі і з дуже впливовими людьми», — пояснив газеті Буданов.

Як пише WSJ, про плани повномасштабного вторгнення Кірєєв дізнався восени 2021 року. Тоді ж військові та розвідслужби США почали попереджати про загрозу війни.

За кілька днів до початку повномасштабної війни Денис Кірєєв разом із сім’єю мав виїхати до Альп, але вирішив залишитися. Дружина та син відлетіли без нього.

Вже 23 лютого Кірєєв передав ГУР нові розвіддані, де йшлося про те, що путін вже наказав про вторгнення. Знав Кірєєв і про те, де буде основний удар – це був аеропорт у Гостомелі, куди хотів висадитись російський десант, аби звідти захопити столицю.

Як зазначив Кирило Буданов в інтерв’ю WSJ, якби не Кірєєв, то столицю швидше за все було б взято. Інформація, отримана від Кірєєва, дала Києву можливість перекинути війська для оборони аеропорту і таким чином запобігти захопленню столиці.

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого. Денис Кірєєв знав двох учасників делегації від Росії і Буданов запропонував йому взяти участь переговорів. Таким чином ГУР хотіло виграти час для покращення ситуації на полі бою. Для Кірєєва це було небезпечно, оскільки таким чином він «відкрився» як український агент, але він все ж таки вирішив брати участь. Другий раунд переговорів було призначено на 5 березня 2022 року. Кірєєв вирушив на вокзал. Дорогою йому перегородили співробітники СБУ і посадили його у свій мікроавтобус. Через час Дениса Кірєєва виявили мертвим, а в СБУ заявили, що банкір був запідозрений у держзраді. Але пізніше в ГУР спростували цю інформацію, заявили, що Кірєєв був їхнім співробітником і загинув під час виконання спецзавдання. Президент України пізніше посмертно нагородив його орденом Богдана Хмельницкого III ступеня.

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