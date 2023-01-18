Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як у Дніпрі обміняти старі лампи на нові економні LED через «Дію»

Сьогодні 16:31
просмотров

У додатку «Дія» кожен українець може зареєструватись, щоб обміняти старі лампи розжарювання на нові, економні LED світильники. Видадуть їх безкоштовно в рамках програми з покращення енергозбереження. Отримати лампи можна буде на «Укрпошті». Журналісти dnepr.info розбиралися, як можна обміняти лампочки мешканцям Дніпра.
 

Новости Днепра про Як у Дніпрі обміняти старі лампи на нові економні LED через «Дію»

Брати участь у програмі обміну старих ламп на більш економні світлодіодні може будь-який громадянин України, якому виповнилося 18 років. Для цього потрібно зареєструватись через застосунок «Дія». Після авторизації у застосунку, у розділі «Послуги» потрібно вибрати «Обмін лампочок», заповнити заявку, зачекати на її підтвердження. Через деякий час на смартфон прийде повідомлення про те, що у відділенні «Укрпошти» на людину чекають економні лампочки. Щоб їх отримати – потрібно прихопити 5 своїх ламп розжарювання та віддати оператору, без цього діодні світильники не видадуть. Відділення «Укрпошти» обирає кожен самостійно, те, до якого йому найзручніше прийти.

З моменту, коли лампочки прийдуть на пошту, громадянин України має 5 днів, щоб здійснити обмін. Якщо він не прийде – лампочки будуть віддані іншій людині.

На першому етапі програми українцям буде доступно 15 млн ламп для обміну. Вони приходитимуть у відділення міст поступово, протягом кількох тижнів. Насамперед такі «посилки» слід очікувати мешканцям обласних центрів та великих міст. За оцінками фахівців, перехід на LED -лампи дозволить споживати до 10% менше електроенергії в години пікового навантаження, що допоможе істотно скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Але жителям Дніпра доведеться почекати. Поки що реєстрація на отримання лампочок у «Дії» проходить у бета-тест версії та доступна лише тим, хто мешкає у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові. Згодом зареєструватися на обмін ламп можна буде й у Дніпрі. В Уряді планують, що всі охочі українці зможуть обміняти лампи на економічніші до кінця зими.

Новости Днепра про Як у Дніпрі обміняти старі лампи на нові економні LED через «Дію»

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі обміняти старі лампи на нові економні LED через «Дію»Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Підготовка вибуху в лікарні Дніпра: у мережі гуляє російський фейк
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:32
    Підготовка вибуху в лікарні Дніпра: у мережі гуляє російський фейк

    У мережі поширюють дезінформацію про вибух в медзакладі.

    У Дніпрі попрощалися з батьками Анастасії Швець, яких вбила російська ракета
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:57
    У Дніпрі попрощалися з батьками Анастасії Швець, яких вбила російська ракета

    Вічна пам'ять!

    У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світла

    У Дніпрі продовжують діяти аварійні відключення світла.

    Кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    Кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла

    У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою по будинку у…

    Наверх