Як у Дніпрі обміняти старі лампи на нові економні LED через «Дію»

У додатку «Дія» кожен українець може зареєструватись, щоб обміняти старі лампи розжарювання на нові, економні LED світильники. Видадуть їх безкоштовно в рамках програми з покращення енергозбереження. Отримати лампи можна буде на «Укрпошті». Журналісти dnepr.info розбиралися, як можна обміняти лампочки мешканцям Дніпра.

Брати участь у програмі обміну старих ламп на більш економні світлодіодні може будь-який громадянин України, якому виповнилося 18 років. Для цього потрібно зареєструватись через застосунок «Дія». Після авторизації у застосунку, у розділі «Послуги» потрібно вибрати «Обмін лампочок», заповнити заявку, зачекати на її підтвердження. Через деякий час на смартфон прийде повідомлення про те, що у відділенні «Укрпошти» на людину чекають економні лампочки. Щоб їх отримати – потрібно прихопити 5 своїх ламп розжарювання та віддати оператору, без цього діодні світильники не видадуть. Відділення «Укрпошти» обирає кожен самостійно, те, до якого йому найзручніше прийти.

З моменту, коли лампочки прийдуть на пошту, громадянин України має 5 днів, щоб здійснити обмін. Якщо він не прийде – лампочки будуть віддані іншій людині.

На першому етапі програми українцям буде доступно 15 млн ламп для обміну. Вони приходитимуть у відділення міст поступово, протягом кількох тижнів. Насамперед такі «посилки» слід очікувати мешканцям обласних центрів та великих міст. За оцінками фахівців, перехід на LED -лампи дозволить споживати до 10% менше електроенергії в години пікового навантаження, що допоможе істотно скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Але жителям Дніпра доведеться почекати. Поки що реєстрація на отримання лампочок у «Дії» проходить у бета-тест версії та доступна лише тим, хто мешкає у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові. Згодом зареєструватися на обмін ламп можна буде й у Дніпрі. В Уряді планують, що всі охочі українці зможуть обміняти лампи на економічніші до кінця зими.

Читайте також:

Українська

Автор: