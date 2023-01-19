Є на полицях АТБ та Варусу у Дніпрі: які бренди продовжують продавати товар в рф

Уже пройшов майже рік від початку повномасштабного вторгнення рф. Багато міжнародних компаній покинули ринок країни-агресорки, але деякі корпорації все ж вирішили залишитись та надалі продають продукцію та сплачують в бюджет рф гроші, які потім ця країна витрачає на війну.

Їх список опубліковано на цьому сайті. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатись, які бренди, що продають свої товари в рф досі є і на українському ринку. Ми перевірили полиці популярних у Дніпрі супермаркетів – АТБ та «Варус».

Почнемо з корпорації Mondelez. Їй належать такі торгові марки як: Oreo, Milka, Halls, Корона та інші. В березні минулого року компанія заявила, що скорочує всі несуттєві види діяльності в росії і перестає вкладати кошти в розвиток підприємств та рекламу, але повністю поставляти продукти в цю країну не припинить, бо це “базова потреба людей”. В українських магазинах також можна знайти продукцію цієї корпорації. Так, шоколадки Milka продають як в АТБ, так і у Варусі.

Компанія Mars, якій належать бренди Bounty, Snikers, Twix, Orbit та інші також заявила про припинення інвестицій в розвиток заводів в рф і рб та рекламу своєї продукції, але продовжує постачати до сусідньої країни деякі види своєї продукції. Ці ж самі бренди можна знайти і в магазині АТБ та Варус.

Компанія PepsiCo вивела з ринку рф свій головний продукт – газований напій, але залишила ряд інших продуктів, зокрема чіпси Layˋs (які можна знайти в АТБ).

Та молочні продукти під маркою «Чудо», що досі продаються у Варусі.

Також у Варусі є сік Sandora. Ця торгова марка також належить корпорації PepsiCo.

В перших числах березня 2022 року корпорація Nestle заявила про припинення своєї інвестиційної діяльності в рФ, проте не пішла з ринку зовсім. В Україні також можна знайти її продукцію. Наприклад, каву.

Також в магазині можна знайти пластівці від Nestle. Їх, як і каву, продають у Варусі.

Відомий бренд українських цукерок теж належить корпорації. Продают їх у Варусі.

Британська компанія Unilever припинила поставляти до рф свою продукцію. Проте вона виробляє та продає на території країни-агресора предмети першої необхідності, хоча і заявила, що не отримує від цього прибутку. Гігієнічні засоби цієї компанії можна знайти на полицях супермаркета Варус.

Аналогічні товари продаються і в рф.

Ми пройшлись тільки по основних продуктах та засобах гігієни. Насправді їх більше.

Зазначимо, в Україні працює багато заводів, які належать вищеназваним корпораціям. При цьому вони дають робочі місця українцям та платять податки до державного бюджету нашої країни.

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