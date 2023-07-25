Значна частина Дніпра залишилася без води: коли її повернуть

У Дніпрі частина мешканців лівобережжя тимчасово залишиться без води через проведення ремонтних робіт.

Як повідомили в Дніпроводоканалі, 25 липня значна частина Дніпра тимчасово без водопостачання.

Причина – проведенням аварійних робіт на водопроводі Д600 на розі вулиць С. Ковалевської – Ашхабадська та С.Ковалевської – Академіка Образцова. Води немає з 01:00 години 25 липня. Водопостачання повернуть о 23:30 години 25 липня, якщо не буде ніякого форс-мажору.

Наразі немає води:

припинено водопостачання для мешканців та споживачів Індустріального району, у межах вулиць: Донецьке шосе-Калинова- просп.Слобожанський – В. Сухомлинського,

сел. Самарівка,

смт Слобожанське,

сел.Степове,

сел.Чумаки,

м. Новомосковськ.

Крім цього, на зазначених та прилеглих до них вулицях, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску.

Остаточно нормальне водопостачання мають повернути до 9 години 26 липня.

Також сьогодні, 25 липня, через ремонтні аварійні роботи немає води:

вул. Чаплинська,

вул. Халхінгольська,

вул. Житня,

вул. Польова,

вул. Кульчіцького,

вул Ворзельська,

вул Підгірна,

вул Дубінська.

вул.Князя В.Великого, 36.

вул. Запорізьке шосе, 82,117,119,121.

пл. Соборна, 12-14,

вул. Д. Донцова.

Усюди обіцяють повернути воду до кінця дня.

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