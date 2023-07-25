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Значна частина Дніпра залишилася без води: коли її повернуть

Сьогодні 11:03
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У Дніпрі частина мешканців лівобережжя тимчасово залишиться без води через проведення ремонтних робіт.

Новости Днепра про Значна частина Дніпра залишилася без води: коли її повернуть

Як повідомили в Дніпроводоканалі, 25 липня значна частина Дніпра тимчасово без водопостачання.

Причина – проведенням аварійних робіт на водопроводі Д600 на розі вулиць С. Ковалевської – Ашхабадська та С.Ковалевської – Академіка Образцова. Води немає з 01:00 години 25 липня. Водопостачання повернуть о 23:30 години 25 липня, якщо не буде ніякого форс-мажору. 

Наразі немає води: 

  • припинено водопостачання для мешканців та споживачів Індустріального району, у межах вулиць: Донецьке шосе-Калинова- просп.Слобожанський – В. Сухомлинського,
  • сел. Самарівка,
  • смт Слобожанське,
  • сел.Степове,
  • сел.Чумаки,
  • м. Новомосковськ.

Крім цього, на зазначених та прилеглих до них вулицях, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску.

Остаточно нормальне водопостачання мають повернути до 9 години 26 липня. 

Також сьогодні, 25 липня, через ремонтні аварійні роботи немає води:

  • вул. Чаплинська,
  • вул. Халхінгольська,
  • вул. Житня,
  • вул. Польова,
  • вул. Кульчіцького,
  • вул Ворзельська,
  • вул Підгірна,
  • вул Дубінська.
  • вул.Князя В.Великого, 36.
  • вул. Запорізьке шосе, 82,117,119,121.
  • пл. Соборна, 12-14,
  • вул. Д. Донцова.

Усюди обіцяють повернути воду до кінця дня. 

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Новости Днепра про Значна частина Дніпра залишилася без води: коли її повернутьУкраїнська Новости Днепра про Значна частина Дніпра залишилася без води: коли її повернутьРусский

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