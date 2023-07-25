Значна частина Дніпра залишилася без води: коли її повернуть

Як повідомили в Дніпроводоканалі, 25 липня значна частина Дніпра тимчасово без водопостачання.
Причина – проведенням аварійних робіт на водопроводі Д600 на розі вулиць С. Ковалевської – Ашхабадська та С.Ковалевської – Академіка Образцова. Води немає з 01:00 години 25 липня. Водопостачання повернуть о 23:30 години 25 липня, якщо не буде ніякого форс-мажору.
Наразі немає води:
Крім цього, на зазначених та прилеглих до них вулицях, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску.
Остаточно нормальне водопостачання мають повернути до 9 години 26 липня.
Також сьогодні, 25 липня, через ремонтні аварійні роботи немає води:
Усюди обіцяють повернути воду до кінця дня.
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