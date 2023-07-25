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Значительная часть Днепра осталась без воды: когда ее вернут

Сегодня 11:03
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В Днепре часть жителей левобережья временно останется без воды из-за ремонтных работ.

Новости Днепра про Значительная часть Днепра осталась без воды: когда ее вернут

Как сообщили в Днепроводоканале, 25 июля значительная часть Днепра временно без водоснабжения.

Причина – проведение аварийных работ на водопроводе Д600 на пересечении улиц С. Ковалевской – Ашхабадской и С. Ковалевской – Академика Образцова. Воды нет с 01:00 25 июля. Водоснабжение вернут в 23:30 25 июля, если не будет никакого форс-мажора.

Сейчас нет воды:

  • прекращено водоснабжение для жителей и потребителей Индустриального района, в пределах улиц: Донецкое шоссе-Калинова- просп.Слобожанский — В. Сухомлинского,
  • пос. Самаровка,
  • пгт Слобожанское,
  • пос.Степное,
  • пос.Чумаки,
  • г. Новомосковск.

Кроме этого, на указанных и прилегающих к ним улицах возможны перебои водоснабжения со снижением давления.

Окончательно нормальное водоснабжение должны вернуть к 9 часам 26 июля.

Также сегодня, 25 июля, из-за ремонтных аварийных работ нет воды:

  • ул. Чаплинская,
  • ул. Халхингольская,
  • ул. Ржаная,
  • ул. Полевая,
  • ул. Кульчицкого,
  • ул Ворзельская,
  • ул Подгорная,
  • ул. Дубинская.
  • Князя В.Великого, 36.
  • ул. Запорожское шоссе, 82,117,119,121.
  • пл. Соборная, 12-14,
  • ул. Д. Донцова.

Всюду обещают вернуть воду к концу дня.

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