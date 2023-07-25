Значительная часть Днепра осталась без воды: когда ее вернут

В Днепре часть жителей левобережья временно останется без воды из-за ремонтных работ.

Как сообщили в Днепроводоканале, 25 июля значительная часть Днепра временно без водоснабжения.

Причина – проведение аварийных работ на водопроводе Д600 на пересечении улиц С. Ковалевской – Ашхабадской и С. Ковалевской – Академика Образцова. Воды нет с 01:00 25 июля. Водоснабжение вернут в 23:30 25 июля, если не будет никакого форс-мажора.

Сейчас нет воды:

прекращено водоснабжение для жителей и потребителей Индустриального района, в пределах улиц: Донецкое шоссе-Калинова- просп.Слобожанский — В. Сухомлинского,

пос. Самаровка,

пгт Слобожанское,

пос.Степное,

пос.Чумаки,

г. Новомосковск.

Кроме этого, на указанных и прилегающих к ним улицах возможны перебои водоснабжения со снижением давления.

Окончательно нормальное водоснабжение должны вернуть к 9 часам 26 июля.

Также сегодня, 25 июля, из-за ремонтных аварийных работ нет воды:

ул. Чаплинская,

ул. Халхингольская,

ул. Ржаная,

ул. Полевая,

ул. Кульчицкого,

ул Ворзельская,

ул Подгорная,

ул. Дубинская.

Князя В.Великого, 36.

ул. Запорожское шоссе, 82,117,119,121.

пл. Соборная, 12-14,

ул. Д. Донцова.

Всюду обещают вернуть воду к концу дня.

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