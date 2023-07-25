Значительная часть Днепра осталась без воды: когда ее вернут

Как сообщили в Днепроводоканале, 25 июля значительная часть Днепра временно без водоснабжения.
Причина – проведение аварийных работ на водопроводе Д600 на пересечении улиц С. Ковалевской – Ашхабадской и С. Ковалевской – Академика Образцова. Воды нет с 01:00 25 июля. Водоснабжение вернут в 23:30 25 июля, если не будет никакого форс-мажора.
Сейчас нет воды:
Кроме этого, на указанных и прилегающих к ним улицах возможны перебои водоснабжения со снижением давления.
Окончательно нормальное водоснабжение должны вернуть к 9 часам 26 июля.
Также сегодня, 25 июля, из-за ремонтных аварийных работ нет воды:
Всюду обещают вернуть воду к концу дня.
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