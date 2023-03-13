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  • Злякалися і почали тікати: у Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти ВАЗ

Злякалися і почали тікати: у Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти ВАЗ

Сьогодні 12:31
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Учора вночі правоохоронці під час патрулювання виявили на проспекті Олександра Поля припаркований автомобіль ВАЗ.

Новости Днепра про Злякалися і почали тікати: у Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти ВАЗ

Патрульні під’їхали до нього, аби перевірити транспортний засіб. Побачивши поліцейських, із салону авто вибігли двоє чоловіків та почали тікати.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Інспектори кинулись навздогін та незабаром зупинили осіб. Оглянувши автомобіль, поліцейські побачили сліди зламу та пошкодження замка запалення, що вказувало на ймовірне викрадення транспортного засобу.

Новости Днепра про Злякалися і почали тікати: у Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти ВАЗ

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі встановлюють всі обставини події.

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Новости Днепра про Злякалися і почали тікати: у Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти ВАЗУкраїнська

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