Испугались и начали бежать: в Днепре двое мужчин пытались угнать ВАЗ

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи устанавливают все детали происшествия.

Осмотрев автомобиль, полицейские увидели следы взлома и повреждение замка зажигания, что указывало на вероятный угон транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Патрульные подъехали к нему, чтобы проверить транспортное средство. Увидев полицейских, из салона авто выбежали двое мужчин и начали убегать.

Вчера ночью правоохранители во время патрулирования обнаружили на проспекте Александра Поля припаркованный автомобиль ВАЗ.

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