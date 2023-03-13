Испугались и начали бежать: в Днепре двое мужчин пытались угнать ВАЗ

Патрульные подъехали к нему, чтобы проверить транспортное средство. Увидев полицейских, из салона авто выбежали двое мужчин и начали убегать.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Инспекторы бросились вдогонку и вскоре остановили злоумышленников.
Осмотрев автомобиль, полицейские увидели следы взлома и повреждение замка зажигания, что указывало на вероятный угон транспортного средства.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи устанавливают все детали происшествия.
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