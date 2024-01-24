Злякалася і почала йти назад: у Дніпрі на Богдана Хмельницького маршрутка збила жінку на “зебрі”

Учора, 23 січня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, неподалік вулиці Матроської, сталася аварія – там маршрутка №34 збила жінку на пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо відомо, що жінка почала переходити дорогу по “зебрі”. Водій “Еталона” зупинився, щоб пропустити її. У цей момент поряд із маршруткою їхала Renault. Жінка злякалася і почала йти назад. І в цей момент її збив автобус.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
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