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Злякалася і почала йти назад: у Дніпрі на Богдана Хмельницького маршрутка збила жінку на “зебрі”

Сьогодні 07:59
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Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Новости Днепра про Злякалася і почала йти назад: у Дніпрі на Богдана Хмельницького маршрутка збила жінку на

Учора, 23 січня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, неподалік вулиці Матроської, сталася аварія – там маршрутка №34 збила жінку на пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Попередньо відомо, що жінка почала переходити дорогу по “зебрі”. Водій “Еталона” зупинився, щоб пропустити її. У цей момент поряд із маршруткою їхала Renault. Жінка злякалася і почала йти назад. І в цей момент її збив автобус.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

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Новости Днепра про Злякалася і почала йти назад: у Дніпрі на Богдана Хмельницького маршрутка збила жінку на Українська

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