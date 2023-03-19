Зігрівся і почав буянити: на Дніпропетровщині п’яний чоловік ліз битися до медиків швидкої

Вони вирішили допомогти йому та викликали швидку.
Про це повідомляє завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.
На виклик приїхали дві тендітні фельдшерки. Вони затягнули чоловіка в швидку, щоб його зігріти.
І тут все почалось: воно зігрілось і почало буянити, лізти битися і звинувачувати, що вони його обікрали, – пише Лариса Биданцева.
Медики були вимушені викликати наряд поліції, щоб заспокоїти «хворого». Дівчата написали заяву.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік.
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