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  • “Життєві плани перекреслила війна”: на Харківщині загинув металург з Кривого Рогу

“Життєві плани перекреслила війна”: на Харківщині загинув металург з Кривого Рогу

Сьогодні 14:35
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На Донеччині загинув металург з Кривого Рогу.

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Сергій Мартинюк загинув 6 березня у бою поблизу Орлянки Куп’янського району Харківської області, повідомили в “Арселор Міттал Кривий Ріг”.
 
Сергій працював на підприємстві заступником начальника з виробництва РМЦ-3. Він мав безліч перспектив і всі шанси на подальший розвиток, але його життєві плани перекреслила війна, кажуть колеги.
 
У Сергія залишилося троє дітей та дружина. 
 
Про нашого Сергія можна сказати, що то була світла людина і професіонал, який постійно розвивався сам і сприяв розвитку інших. П’ять років він пропрацював саме у нашому цеху, встиг стати авторитетом для своїх колег. Він швидко опанував нюанси нашого технологічного процесу, міг дати влучну і вчасну пораду, підтримати, допомогти, підказати. Добрий, відкритий, завжди у гарному настрої, відповідальний, щирий. Ще багато теплих слів можна сказати про цю людину, але, на жаль, він їх вже не зможе почути. У наших серцях завжди житиме пам’ять про Сергія Мартинюка, – говорить начальник РМЦ-3 Андрій Караман.
 
 

Світла пам’ять!

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