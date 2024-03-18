«Жизненные планы перечеркнула война»: на Харьковщине погиб металлург из Кривого Рога

Сергей Мартынюк погиб 6 марта в бою у Орлянки Купянского района Харьковской области, сообщили в «АрселорМиттал Кривой Рог».

Сергей работал на предприятии заместителем начальника по производству РМЦ-3. У него было множество перспектив и все шансы на дальнейшее развитие, но его жизненные планы перечеркнула война, говорят коллеги.

У Сергея остались трое детей и жена.

О нашем Сергее можно сказать, что это был светлый человек и профессионал, постоянно развивавшийся сам и способствовавший развитию других. Пять лет он проработал в нашем цехе, успел стать авторитетом для своих коллег. Он быстро овладел нюансами нашего технологического процесса, мог дать точный и своевременный совет, поддержать, помочь, подсказать. Добрый, открытый, всегда в хорошем настроении, ответственный, искренний. Еще много теплых слов можно сказать об этом человеке, но, к сожалению, он их уже не сможет услышать. В наших сердцах всегда будет жить память о Сергее Мартынюке, – говорит начальник РМЦ-3 Андрей Караман.