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Жителя Кривого Рогу сусідка затягнула до суду, бо той з нею лаявся

Сьогодні 18:40
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У Кривому Розі чоловік за лайку із сусідкою сплатить штраф

Новости Днепра про Жителя Кривого Рогу сусідка затягнула до суду, бо той з нею лаявся

Сусідські війни в Кривому Розі довелося вирішувати в суді. 

Саксаганський районний суд Кривого Рогу розглядав справу працівника “АрселорМітталу”, який лаявся на свою сусідку. Інцидент трапився 10 грудня в одній із багатоповерхівок. 

Повернувшись із роботи, чоловік став з’ясовувати стосунки з жінкою, яка живе поруч. Як розповіла постраждала під час засідання, сусід агресивно себе поводив, обзивався нецензурними словами та погрожував. 

Жінка викликала поліцію. Правоохоронці склали протокол на громадянина за фактом правопорушення, а 15 січня суддя постановив визнати громадянина винним і оштрафував на 51 гривню. Також обвинувачений має заплатити державі судовий збір в сумі 536 гривень 80 копійок.

Тепер чоловік має 10 днів, аби оскаржити вирок. Зауважимо, що під час засідання обвинувачений свою вину визнав. 

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Новости Днепра про Жителя Кривого Рогу сусідка затягнула до суду, бо той з нею лаявсяУкраїнська Новости Днепра про Жителя Кривого Рогу сусідка затягнула до суду, бо той з нею лаявсяРусский

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