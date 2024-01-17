Жителя Кривого Рогу сусідка затягнула до суду, бо той з нею лаявся

Повернувшись із роботи, чоловік став з’ясовувати стосунки з жінкою, яка живе поруч. Як розповіла постраждала під час засідання, сусід агресивно себе поводив, обзивався нецензурними словами та погрожував.

Жінка викликала поліцію. Правоохоронці склали протокол на громадянина за фактом правопорушення, а 15 січня суддя постановив визнати громадянина винним і оштрафував на 51 гривню. Також обвинувачений має заплатити державі судовий збір в сумі 536 гривень 80 копійок.

Тепер чоловік має 10 днів, аби оскаржити вирок. Зауважимо, що під час засідання обвинувачений свою вину визнав.