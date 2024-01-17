Жителя Кривого Рога соседка затянула в суд, потому что тот с ней ругался

Соседские войны в Кривом Роге пришлось решать в суде.
Саксаганский районный суд Кривого Рога рассматривал дело ругавшегося на свою соседку работника «АрселорМиттала». Инцидент произошел 10 декабря в одной из многоэтажек.
Вернувшись с работы, мужчина стал выяснять отношения с живущей рядом женщиной. Как рассказала пострадавшая во время заседания, сосед агрессивно себя вел, отзывался нецензурными словами и угрожал.
Женщина вызвала полицию. Правоохранители составили протокол на гражданина по факту правонарушения, а 15 января судья постановил признать гражданина виновным и оштрафовал на 51 гривну. Также обвиняемый должен заплатить государству судебный сбор в сумме 536 гривен 80 копеек.
Теперь у мужчины 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Заметим, что в ходе заседания обвиняемый свою вину признал.
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