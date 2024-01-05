Жителька Дніпропетровщини ошукала вдову військового на півмільйона гривень

У Кам'янському районі аферистка ошукала вдову військового.

Правоохоронці викрили 29-річну жінку, яка обманом видурила у вдови військового майже півмільйона гривень. Деталі злочину повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі та Нацполіції.

Жінка вирішилася видати себе за пораненого побратима загиблого військового, щоб випросити грошей у його вдови. Аферистка знайома з потерпілою та добре знала, що після смерті чоловіка дружина отримала грошову компенсацію.

Жінка створила у соцмережі сторінку нібито побратима загиблого бійця та зав’язала бесіду зі вдовою. Від імені товариша вона попросила гроші на лікування, позаяк за легендою військовий отримав серйозне поранення, тому потребує операції та реабілітації.

Кілька разів аферистка просила грошей для інших уявних побратимів загиблого чоловіка.

Довірлива жінка вважала, що допомагає військовому та надсилала гроші на картку. Таким чином шахрайка видурила у 34-річної потерпілої всі заощадження її загиблого чоловіка.

Загальна сума вкраденого становить майже півмільйона гривень.

Днями аферистку викрили співробітники СБУ та оголосили їх про підозру в шахрайстві.

Під час слідства також з’ясувалося, що підозрювана шахрайським шляхом заволоділа телефоном жінки: вона розповіла, що її мобільний перебуває у ремонті та попросила у знайомої гаджет у тимчасове користування. Потерпіла позичила телефон, а вже через три місяці дізналася, що знайома продала його.

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